Trump confirma que el diálogo con Sheinbaum y Carney fue sobre comercio (Video)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan por la alfombra roja antes de la 48 premiación de los Kennedy Center Honors. Foto: AP / Julia Demaree Nikhinson

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la reunión que sostuvo el viernes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, giró principalmente en torno al comercio, en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

En una breve declaración en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors, Trump describió el encuentro como una conversación “muy productiva”.

Frente a los medios dijo: “Sí, nos reunimos con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, y hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo, hablamos principalmente de comercio”.

Reporter: Will you restart negotiations with Canada?



Trump: I have a great relationship with Canada. We’ll see. They make a lot of things we don’t need. They are really good at ice hockey pic.twitter.com/rjmeSbXJV5 — Acyn (@Acyn) December 7, 2025

De acuerdo con Audrey Champoux, portavoz del gobierno canadiense, la reunión trilateral —la primera presencial entre los tres mandatarios— se extendió aproximadamente 45 minutos y concluyó con el compromiso de “seguir trabajando juntos” en el marco del T-MEC.

El presidente estadunidense, quien ha insinuado en otras ocasiones la posibilidad de terminar el acuerdo vigente o reemplazarlo por tratados bilaterales, fue cuestionado sobre futuras negociaciones con Canadá.

Respondió que mantiene una “gran relación” con Carney, aunque señaló: “El problema es que Canadá hace muchas cosas que no necesitamos porque las fabricamos nosotros mismos también, pero lo resolveremos. Canadá es un lugar especial y realmente son buenos en hockey sobre hielo”.

“Nuestros principios al frente”

Sheinbaum informó que la conversación fue amplia y que los tres mandatarios acordaron mantener el trabajo conjunto.

En un mensaje difundido en su cuenta de X el 5 de diciembre, escribió: “En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”.

La presidenta también declaró a medios que el diálogo fue “muy cordial” y que mantiene una visión positiva sobre la relación comercial con Estados Unidos.

En la celebración por el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, afirmó: “Hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”.

La reunión se llevó a cabo en el marco del sorteo del Mundial de Futbol 2026, evento cuya organización comparten los tres países y que ha servido para este primer encuentro presencial entre los jefes de Estado y de Gobierno.