IMSS reporta “récord histórico” en empleo formal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que, al 30 de noviembre de este 2025, México alcanzó un “récord histórico” de empleo formal con 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados; la cifra más alta que ha alcanzado el instituto desde que se tiene registro.

Al participar en la conferencia matutina de Palacio Nacional, agregó que en noviembre pasado se crearon 48 mil 595 nuevos empleos y en lo que va de 2025 se han creado 599 mil puestos de trabajo; lo que representa una tasa de crecimiento de 2.7%. Además, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se generaron 194 mil 130 nuevos empleos; una tasa anual de 0.9%.

Según el funcionario, del empleo formal registrado, 40.4% es ocupado por mujeres, con nueve millones 229 mil trabajadoras afiliadas. Además, en los últimos 12 meses se crearon 98 mil nuevos puestos ocupados por mujeres.

Del total de esos empleos formales, 86.7% son permanentes, lo que equivale a 19 millones 800 mil empleos estables, “la cifra más alta al considerar cualquier mes en la historia del Seguro Social”, dijo.

El salario base de cotización, dijo, “es un reflejo de la calidad del empleo”, al ser el salario promedio de las personas registradas en el IMSS, que alcanzó 624.9 pesos diarios, con un incremento en los últimos 12 meses de 7% para trabajadores afiliados al Instituto.

Según Robledo, “con el aumento del salario mínimo que anunció hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum, el salario base de cotización va a seguir creciendo”.

Remuneraciones

El director general del IMSS destacó que, en la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentada el pasado 4 de diciembre, se informa de la creación de 600 mil puestos de trabajo remunerados adicionales en el segundo trimestre de 2025, lo que representa 1.3% más respecto al primero.

También destacó que en el primer trimestre del año se crearon 39.4 millones de empleos remunerados, mientras que en el segundo trimestre fueron 40 millones.

Esos números indican, dijo, que las remuneraciones también se incrementaron: se tiene un registro de 298 mil 61 millones de pesos respecto al primer trimestre, un incremento del 6.5% en comparación entre los dos primeros trimestres del año.

Tras el desfile de cifras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró: “Es un muy buen dato de nuestra economía”.