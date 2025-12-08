Larry Rubin, presidente de la AmSoc, quiere llegar al Congreso de los EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), Larry Rubin, informó que participará en la elección primaria del Partido Republicano de Texas el próximo 3 de marzo, con el objetivo de buscar la candidatura que le permitiría competir por un asiento en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, la organización detalló que Rubin pretende contender por el Distrito 38 de Houston (Westside), luego de recibir la confirmación de apoyo por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Esta decisión estratégica, entre otras cosas, pretende consolidar su trayectoria como enlace clave entre Texas y México, en el marco del fortalecimiento de la relación con Estados Unidos”, se lee en el documento.

De acuerdo con la AmSoc, la postulación garantizaría la continuidad de una línea de trabajo enfocada en construir puentes de entendimiento y cooperación entre México y Estados Unidos.

“En un escenario marcado por desafíos complejos como las futuras revisiones del T-MEC y la necesidad de abordar frontalmente la relación en materia de seguridad, Rubin pondrá a disposición su experiencia para influir en políticas y promover mecanismos que beneficien a ambas naciones y a sus comunidades”, señaló la American Society of Mexico.

Rubin ha presidido la AmSoc por más de una década y, durante este periodo electoral, la organización mantendrá sus operaciones cotidianas bajo la conducción del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo y el equipo institucional.

“Después de concluir la elección primaria en marzo de 2026, se evaluarán y definirán las acciones institucionales pertinentes, siempre en línea con los estatutos y el objetivo de fortalecer a la asociación”, sostuvo.