Ni Peña ni AMLO empezaron así: el primer año de Sheinbaum marcará la peor creación de empleo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo será el de menor generación de empleos formales en comparación con los arranques de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Ni la reforma para incorporar a trabajadores de aplicaciones digitales alcanza a revertir la tendencia.

De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México, se anticipa que este 2025 cierre con un aumento de 246 mil trabajadores registrados en el IMSS.

Los datos del IMSS muestran que, en 2019, primer año de López Obrador, se generaron 342 mil empleos adicionales, mientras que, en 2013, con Peña Nieto, se crearon 463 mil nuevos puestos laborales.

El panorama de 2025 está lejos de esos niveles, aunque tampoco se compara con lo ocurrido en 2020, “cuando se observó una disminución de 648 mil registros como consecuencia del confinamiento sanitario”, recordó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Meses complicados

De acuerdo con el IMSS, entre enero y noviembre de este año se registra un incremento acumulado de 599 mil 389 empleos formales, lo que representa una caída anual de 3.21%.

En el mismo periodo de 2024, se habían creado 619 mil 252 puestos de trabajo.

“De hecho, es la menor creación de empleo para un periodo de enero a noviembre desde el 2020, cuando en el mismo periodo se destruyeron 369 mil 890 puestos de trabajo”, señaló el área de análisis de Banco Base.

Previo a ese año, se trata del peor desempeño desde 2009, cuando la economía atravesó la crisis financiera internacional y solo se crearon 14 mil 080 empleos en el mismo lapso.

“Lo anterior es negativo para el panorama del mercado laboral, pues a pesar del efecto positivo del programa piloto de plataformas digitales, los datos de puestos de trabajo siguen mostrando un deterioro significativo en lo que va del 2025, siendo el peor desempeño acumulado desde años en que la economía atravesó por recesiones económicas”, añade la institución financiera.

Economía va por mal camino

Para el CEESP, esta débil generación de empleo es consecuencia directa de la mala racha que atraviesa la economía.

La encuesta de Banxico con resultados de noviembre expone que 93% de los especialistas del sector privado considera que la economía está peor que hace un año.

Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento, los especialistas destacan la política sobre comercio exterior, los problemas de inseguridad pública y otros desafíos vinculados a la falta de estado de derecho.