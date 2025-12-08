Peso mexicano empieza la semana con pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 8 de diciembre el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.11%, cotizando alrededor de 18.19 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.15 y un máximo de 18.23 pesos por billete verde.

El movimiento del peso responde a una corrección al alza del tipo de cambio, y justo previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, programado para este miércoles 10 a las 13:00 horas, señaló el área de análisis de Banco Base.

El mercado anticipa un recorte de 25 puntos base, lo que ubicaría la tasa de interés en un rango de 3.50% a 3.75%.

Se suma la publicación, a lo largo de la semana, de indicadores económicos relevantes.

Por ejemplo, en Estados Unidos está prevista la difusión de la encuesta de expectativas de los consumidores elaborada por la Fed de Nueva York, programada para las 9:00 horas.

Reunión por el Mundial

El análisis también destaca que, la noche del domingo, Donald Trump afirmó en una entrevista que su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue muy productiva y que el tema central fue el comercio.

“A pesar de que sus comentarios fueron breves, son positivos y envían una señal de cooperación en vez de confrontación, lo que modera la aversión al riesgo sobre México”, expuso Banco Base.

Según el análisis, es importante recordar que la revisión del T-MEC seguirá siendo un tema importante en la relación con Estados Unidos, pues existe la probabilidad de que la administración de Donald Trump amenace con salirse del acuerdo de forma adelantada y busque introducir nuevas demandas en el tratado.

Ello, incluso, “para cumplir objetivos que no se asocian directamente al comercio, como la seguridad fronteriza, la migración y el tráfico de drogas”.