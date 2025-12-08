Profeco logra compensación para usuarios por fallas en el servicio de AT&T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que logró compensación para más de 2.3 millones de personas afectadas por fallas en el servicio de AT&T.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que la compensación se realiza en especie y equivale a un monto total recuperado de alrededor de 43 millones 455 mil 860 pesos en favor de las y los afectados.

De acuerdo con Profeco, en septiembre, el proveedor AT&T presentó deficiencias en la calidad de su servicio, falla que afectó a poco más de 2.3 millones de usuarios y usuarias.

“A fin de proteger los derechos de las y los afectados de este servicio de telecomunicaciones y en apego a uno de los derechos básicos de las personas consumidoras, de recibir un servicio seguro y de calidad, la Profeco solicitó a AT&T que otorgara una compensación”, añadió la dependencia.

Las compensaciones

AT&T atendió el requerimiento de la Profeco e inició el proceso para compensar a las y los usuarios.

En la modalidad de prepago, durante el mes de noviembre la compañía compensó a un total de 1 millón 665 mil 444 de personas usuarias afectadas con 100 MB de datos adicionales con una vigencia de cinco días.

En la modalidad de pospago, AT&T otorgará 1 GB de datos adicionales con vigencia de 30 días a 689 mil 780 personas usuarias.

La compensación ocurrirá entre los ciclos de facturación de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Con las acciones de intermediación, se estima un monto recuperado de alrededor de 43 millones 455 mil 860.00 pesos en favor de las personas consumidoras afectadas, detalló la Profeco.