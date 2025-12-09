CDMX toma la deuda más grande de su historia para el Cablebús y hereda el pago a dos gobiernos

Campanazo de la emisión del Bono Verde del Gobierno de la Ciudad en la Bolsa Mexicana de Valores . Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México adquirió la deuda más grande en su historia para construir dos líneas del Cablebús. Se trata de una deuda bursátil por 3 mil millones de pesos.

Durante el timbrazo de colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expuso que se trata de la adquisición de deuda más grande en la historia de la capital.

“Anunciamos la emisión del Bono Verde más grande en la historia de la Ciudad de México. De esta forma, se obtiene el financiamiento que destinaremos directamente a proyectos estratégicos de inversión para avanzar en una ciudad más limpia y verde”, dijo.

El Bono Verde 2025, según el prospecto de colocación, tendrá un plazo de 10 años, lo que obliga a dos administraciones consecutivas a asumir los pagos derivados.

Los recursos se repartirán entre dos obras. La primera línea del Cablebús se edificará en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, con 2 mil 500 millones de pesos previstos para 2025. La segunda se destinará al sur de la capital, en Milpa Alta y Tláhuac, con una inversión de 1 mil 500 millones para este mismo año.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aseguró que la emisión tuvo una demanda de hasta 6 mil millones de pesos.

También destacó que el instrumento obtuvo calificación AAA de Fitch Ratings y HR Ratings.

“La más alta escala local, lo que fortalece el perfil de vencimientos de la deuda local”, expuso.