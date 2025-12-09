El Congreso va ahora por aranceles a productos asiáticos

Sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Cámara de Diputados avanzó este lunes, con modificaciones, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para imponer aranceles a productos de países con los que México no tiene un acuerdo de libre comercio, sobre todo asiáticos.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, presidida por el diputado panista Miguel Ángel Salim Alle, aprobó por 10 votos a favor de Morena y el PVEM, uno en contra de Movimiento Ciudadano y ocho abstenciones del PT, PAN y PRI, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Los legisladores modificaron la propuesta del Ejecutivo para reducir la tarifa a 974 productos. Asimismo, se crearon 316 nuevos impuestos de importación.

La iniciativa busca garantizar un entorno económico equilibrado, competitivo y favorable al desarrollo nacional a través de la implementación de aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio y entre otras.

El dictamen busca aumentar o imponer nuevas tarifas a mil 463 fracciones arancelarias a productos de países como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Taiwán, Indonesia, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

En redes sociales, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, planteó que la llamada “ley arancelaria” busca proteger la industria nacional, defender empleos y fortalecer el mercado interno. “Ojalá y todos los diputados y diputadas, sin importar partido, votemos por México”, pidió.

El debate en comisiones

El panista Salim Alle dio a conocer que la propuesta presidencial plantea modificar mil 463 fracciones arancelarias de la ley, de las 706 corresponden a textiles, 249 productos de hierro y acero, 94 automóviles y partes y 81 a plásticos.

Explicó que 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto sí cuenta con alguna tarifa vigente. En tanto, 341 fracciones tienen un arancel del 35 por ciento y 302 aplican una tasa del 10 por ciento.

El legislador aseguró que la Comisión trabajó en coordinación con la Secretaría de Economía, a fin de fortalecer la propuesta original. En ese contexto, de las mil 463 modificaciones, 391 se mantienen en el mismo arancel.

De las mil 072 fracciones restantes, 596 de ellas se tienen importaciones menores a 1.5 millones de dólares al año. De las 476 fracciones arancelarias que quedan, 321 cuentan con proveeduría de al menos el 50 por ciento de países con un Tratado de Libre Comercio firmado con México.

Considerando las modificaciones, el dictamen mantivo un total de mil 463 fracciones arancelarias, logrando un equilibrio luego de atender las peticiones de sectores estratégicos y cámaras empresariales, según explicó el legislador.

Así, se eliminaron 115 fracciones y se incorporaron otras 115 nuevas; además, en 104 fracciones se redujo el arancel al 5 por ciento para alinearlo con los principales socios comerciales y responder a demandas de la industria nacional. En tanto, las 270 fracciones relacionadas con los sectores automotriz, aluminio y autos no sufrirán modificaciones.

Salim Alle aclaró que hubo ajustes específicos en ciertos subsectores, ya que se eliminaron más de 40 fracciones arancelarias vinculadas a autopartes y cerca de 30 relacionadas con solicitudes de distribuidoras de automóviles.

Asimismo, detalló que en dos terceras partes del paquete, 974 fracciones, se aplicó una reducción generalizada del 28 por ciento respecto al arancel propuesto inicialmente por el Ejecutivo, salvo en los casos donde esa disminución habría resultado en un arancel inferior al vigente.

De acuerdo con el diputado del PVEM, José Antonio Gali López, la iniciativa del Ejecutivo sufrió más del 60 por ciento de modificaciones.