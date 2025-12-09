Mexicanos consumirán menos carne en 2026 por alza de precios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para 2026, año del Mundial, se prevé que los mexicanos consuman menos carne respecto a años anteriores, debido a las modificaciones al Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) y, sobre todo, a que habrá una subida de precios de los productos cárnicos.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), el consumo nacional registraría un incremento de apenas 2.7% anual en 2026.

Sería la primera vez, desde la pandemia, que el sector quedaría por debajo de un crecimiento de 4% anual.

“Antes del postCovid sí veníamos creciendo a tasas de 3, de 3.5%. Por la postCovid empezamos a crecer a 4.2, 4.1%. Mientras otras actividades crecen al 1%, 1.5%, nosotros estamos ya creciendo a 4%”, dijo a Proceso el gerente de estudios económicos de Comecarne, Ernesto Salazar.

Salazar precisó que esta variación de 2.7% estimada para 2026 responde a que la carne de res se ha encarecido significativamente en 2025, tendencia que podría mantenerse el siguiente año mientras no se resuelva el problema del gusano barrenador.

De hecho, el aumento de la carne de res ha superado al alza del salario mínimo.

Petición a Sheinbaum

La presidenta de Comecarne, Macarena Hernández, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo reconsiderar los cambios al Pacic y evitar modificaciones en el apartado de las carnes.

Los ajustes propuestos contemplan aplicar aranceles a las importaciones de carne de res y cerdo, particularmente a las provenientes de Brasil, país con el que México no tiene tratado comercial.

La presión sobre los precios también dependerá de lo que ocurra con el T-MEC y de la creciente inseguridad en México.