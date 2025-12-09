Minsa admite contrato con el gobierno de Sheinbaum; anuncia que fue cancelado

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Grupo Minsa de Altagracia Gómez Sierra, considerada una de las figuras empresariales más cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que obtuvo un contrato como proveedor del gobierno federal en este 2025.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía explicó que, aunque ganó la convocatoria del proyecto, realizada en febrero de 2025, el contrato finalmente fue cancelado.

“Minsa informa que efectivamente fue convocada en febrero de 2025 a participar en un proceso para proveer al ‘Servicio integral de transformación de maíz de DICONSA en harina de maíz marca propia’ para cumplir con el Objetivo del Programa de Abasto Rural”, se lee en el documento.

La empresa detalló que el 9 de julio de 2025, sin “que hubiera recibido un solo peso ni procesado una sola tonelada de maíz”, el contrato fue cancelado mediante un Convenio de Terminación Anticipada.

“Las razones de su cancelación obran en el Dictamen de Terminación anticipada al Contrato No. DICONSA/PSG/000761/2025 de fecha 2 de julio de 2025”, se lee en el comunicado.

Entre los argumentos oficiales están los requerimientos mensuales insuficientes de harina de maíz nixtamalizada marca propia, así como el inventario de maíz disponible que mantiene la Dirección de Precios de Garantía y Estímulos para atender el Programa de Abasto Rural.

La compañía añadió que en el proceso de convocatoria participaron cuatro de las cinco harineras invitadas, y que el contrato abierto contemplaba la transformación de entre 24 mil y 60 mil toneladas de maíz.

Minsa también subrayó que la venta de harina de maíz a entidades gubernamentales muestra un descenso. Pasó de representar 7.8% de sus ventas en 2020 a 4.2% en 2025.