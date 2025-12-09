Peso pierde tras publicación de datos de inflación en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 9 de diciembre el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.18 por ciento, cotizando alrededor de 18.29 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 18.24 y un máximo de 18.30 pesos por billete verde.

El retroceso del peso ocurre después de la publicación de la inflación al consumidor de noviembre en México, informó el área de análisis de Banco Base.

A tasa mensual, la inflación general se ubicó en 0.66 por ciento, registrando aceleración por tercer mes consecutivo. Al comparar con periodos iguales, se trata, además, de la inflación mensual más alta desde 2021.

La inflación subyacente, por su parte, moderó parcialmente el repunte, al desacelerarse a 0.19% mensual.

A tasa anual, la inflación general avanzó a 3.80 por ciento, también acelerándose y alcanzando su nivel más elevado desde junio.

Detrás de este avance está el comportamiento de la propia inflación subyacente, que subió a 4.43 por ciento anual, frente al 4.28% del mes previo, y alcanzó su nivel más alto desde marzo del 2024.

“Esto preocupa, pues la inflación subyacente determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, y actualmente hila siete meses por encima del objetivo del Banco de México (3% +/- 1 punto porcentual), sin señales de que pueda bajar”, expuso Banco Base.

Grupo Financiero Base estima que, al cierre de 2024, la inflación se ubicará en 3.9% anual.

“Todo lo anterior presenta un riesgo para la credibilidad del Banco de México en torno al control de la inflación, pues si la inflación no subyacente muestra un repunte sostenido como el observado en los últimos dos meses, lo más probable es que la inflación general vuelva a ubicarse por encima del 4%”, señaló.