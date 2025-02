EU ordena retirar atún enlatado vendido en Trader Joe’s, Costco y H-E-B por riesgo de botulismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Varias marcas de atún enlatado vendidas en tiendas como Trader Joe’s, Costco y H-E-B han sido retiradas del mercado porque podrían estar contaminadas con un tipo de bacteria que causa botulismo, una forma de intoxicación alimentaria potencialmente fatal.

Tri-Union Seafoods de El Segundo, California, retiró la semana pasada ciertos lotes de atún vendidos bajo las marcas Genova, Van Camp’s, H-E-B y Trader Joe’s, según la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La empresa indicó que las tapas de las latas de “fácil apertura” pueden tener un defecto de fabricación que podría causar que los productos se filtren o se contaminen con la bacteria que causa el botulismo.

Los productos afectados tienen códigos de venta listados en el aviso de retiro y fechas de caducidad en 2027 y 2028. El atún también se vendió en Harris Teeter, Publix, Kroger, Safeway, Walmart y algunas tiendas independientes en varios estados.

Hasta la fecha, la empresa no ha reportado enfermedades. Los consumidores no deben consumir el atún retirado, incluso si no parece ni huele a estar en mal estado. Devuelva el atún retirado a la tienda para obtener un reembolso completo, deséchelo o comuníquese con Tri-Union Seafoods.

El botulismo es una enfermedad rara pero grave que ocurre cuando una toxina causada por la bacteria ataca los nervios del cuerpo. Puede causar dificultad para respirar, parálisis y muerte.