Limitan compras de huevos debido a gripe aviar

NUEVA YORK (AP) — Trader Joe’s y otros supermercados están limitando la cantidad de huevos que los clientes pueden comprar en Estados Unidos, citando un suministro limitado causado por el brote continuo de gripe aviar.

Trader Joe’s está limitando las compras a un cartón por cliente cada día, confirmó la cadena con sede en Monrovia, California. Ese límite se aplica a todas las ubicaciones de Trader Joe’s en el país.

Esperamos que estos límites ayuden a garantizar que la mayor cantidad posible de nuestros clientes que necesitan huevos puedan comprarlos cuando visiten Trader Joe’s”, anunció la empresa en un comunicado enviado a The Associated Press el martes.

Fotos de avisos en las tiendas sobre los límites de compra de huevos han circulado en línea en las últimas semanas. Además de Trader Joe’s, los consumidores y varios medios de comunicación locales también han informado sobre los límites en tiendas como Costco, Whole Foods, Kroger y Aldi.

Sin embargo, no está claro cuándo entró en vigor cada límite. Y no todos se están implementando a nivel nacional. Un portavoz de Kroger, por ejemplo, confirmó que el gigante de los supermercados no tiene actualmente “límites a nivel empresarial” en vigor, pero dijo que algunas divisiones regionales y marcas de tiendas están pidiendo a los clientes que limiten las compras de huevos a dos docenas por visita.

Walmart también afirma que no ha impuesto límites nacionales, excepto para compras más grandes de cartones de 60 unidades, que han sido limitados a dos por compra, confirmó el gigante minorista con sede en Bentonville, Arkansas, el martes.

“Aunque el suministro es muy limitado, estamos trabajando con los proveedores para intentar satisfacer la demanda de los clientes, mientras nos esforzamos por mantener los precios lo más bajos posible”, declaró Walmart en un comunicado enviado por correo electrónico.

Costco, Whole Foods y Aldi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes. Pero Costco confirmó a CNN que la cadena estaba limitando a sus clientes a tres paquetes de huevos, que generalmente se venden en cartones de dos o cuatro docenas. Mientras tanto, avisos vistos anteriormente en algunas ubicaciones de Target han advertido sobre la escasez de proveedores, pero no indican límites específicos de compra. The AP se puso en contacto con el minorista para obtener más información.

La gripe aviar está obligando a los agricultores a sacrificar millones de pollos al mes, lo que ha llevado a que los precios de los huevos en Estados Unidos se dupliquen en comparación con su costo en el verano de 2023.

El precio promedio por docena a nivel nacional alcanzó los 4,15 dólares en diciembre, y no parece haber alivio a la vista, ya que el Departamento de Agricultura predice que los precios aumentarán otro 20% este año. Los minoristas podrían sentir presiones adicionales con la demanda de Pascua.

Más allá de los límites en las tiendas de comestibles, los precios de los huevos están afectando a algunos restaurantes. La semana pasada, Waffle House, por ejemplo, anunció que añadiría un recargo de 50 centavos por huevo en todos sus menús.