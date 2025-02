"No es una solución, solo sube la inflación" Carlos Slim sobre aranceles de Trump a México

MADRID (EUROPA PRESS).- El magnate mexicano Carlos Slim consideró que la posible medida arancelaria de Estados Unidos sobre las importaciones mexicanas no es una solución para la economía estadunidense, sino que solo traería "una explosión" de la inflación.

Así, en una rueda de prensa, el empresario y dueño de América Móvil o Grupo Carso, entre otras grandes compañías mexicanas, descartó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a imponer finalmente aranceles del 25% a México.

Es parte de una negociación. Estos aranceles no resuelven los problemas. Es inimaginable que todo lo que importe Estados Unidos de México, y es mucho, se pague con un 25% de aranceles. No funciona", ha subrayado.

Según Slim, el presidente de Estados Unidos busca con esta medida que China no le quite el liderazgo económico. Sin embargo, para lograr este objetivo, el empresario cree que la vía no son los aranceles, sino recortar los gastos y encauzar los recursos hacia la inversión.

Creo que Trump ya está actuando en las cosas complicadas, como el elevado gasto del país. Tiene que ver qué puede producir y qué puede proteger", argumentó.

Por el momento, y tras un acuerdo entre Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, los aranceles a México han sido pospuestos hasta el próximo 4 de marzo, cuando se tomará una nueva decisión, en función de los avances en las negociaciones entre ambos países.

En esta línea, Slim ha advertido que se trata de una negociación en la que se juega con la posibilidad de subidas o bajadas, y que, aunque en algunos caso quizás se fijen aranceles, estos no van a ser generales, con un importante impacto en las bolsas de valores.