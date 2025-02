Trump amenaza con aranceles a los autos producidos en México: “podemos fabricarlos en EU”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los automóviles producidos en México que sean enviados a Estados Unidos, para incentivar la industria de su país.

En una entrevista con Fox News, el presidente estadunidense reiteró su preocupación por el déficit comercial que tiene con México, que aseguró es de 350 mil millones de dólares y prometió que no seguirá así.

El mandatario también se quejó de la expansión de plantas automotrices del país vecino para el abastecimiento del mercado estadunidense.

“En México están construyendo fábricas por todas partes para hacer autos y venderlos en Estados Unidos (...) de ninguna manera, no van a hacer eso. Vamos a poner aranceles a esos coches”, afirmó Trump.

PRESIDENT TRUMP: "In Mexico, they're building car plants all over the place to make cars and sell them into the United States. I say 'no way you're not going to do that.' We're going to put tariffs on those cars... We want to make the cars in Detroit." pic.twitter.com/88dabgIkVj