Sheinbaum pide esperar el avance de negociaciones con EU sobre aranceles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es obvio” y “de sentido común” el riesgo que podrían correr inversiones en México por la aplicación de aranceles por parte del presidente Donald Trump, afirmó la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien apuesta a las reuniones que se tendrán esta semana.

“Eso es obvio, cuando está la posibilidad de poner un arancel, nuevas inversiones están esperando a ver qué tipo de arancel, si se pone o no se pone o no se pone, eso es natural, no es un gran descubrimiento de estas investigaciones, es como sentido común”, indicó ante el planteamiento sobre la preocupación en el sector empresarial por las decisiones de Trump sobre México.

Pidió esperar a saber cómo avanzarán las negociaciones de esta semana y la próxima y que dependerán de las evaluaciones que haga el mandatario estadounidense.

“Yo espero como siempre que lleguemos a un buen acuerdo el gobierno de Estados Unidos y nosotros”, dijo.

El resto de inversiones, afirmó, seguirá en el país, no solo por el mercado interno que está creciendo; también, por la integración económica, “aun con cualquier situación de que se vaya a presentar pero esperemos que el acuerdo sea bueno, vamos a esperar estas dos semanas”.

La prensa insistió a la presidenta una respuesta concreta sobre si los inversionistas han planteado tener algunas reservas, pero respondió: “Es que es... a ver cuando hay una situación de si vas a poner aranceles o no, no solo es México, es el mundo entero, incluso en el propio Estados Unidos están esperando cómo se resuelven estos temas para poder hacer una inversión”.

Lo que resulte dependerá de la decisión del gobierno de Trump, dado que es quien aplica los aranceles y quien le concedió a México la pausa de un mes, lo mismo que a Canadá, para determinar si los aranceles a productos mexicanos continuarán, una vez que califique si el gobierno de Sheinbaum Pardo hizo lo necesario para disminuir las cifras de migración en la frontera.

La presidenta dijo que de manera permanente se hacen las evaluaciones mencionadas, también mediante intercambio de información.

Seguridad

También habló del tema de seguridad, que es otra condicionante del gobierno de Estados Unidos.

“Nosotros estamos trabajando, como siempre hemos estado, para disminuir los índices delictivos y obviamente disminuir el tráfico de drogas a Estados Unidos, lo tenemos que hacer además por razones humanitarias”.

Dijo que este viernes quienes encabezan las fuerzas armadas estuvieron presentes en el desmantelamiento de un laboratorio “muy grande” de metanfetaminas y se trabaja de manera permanente.

También se trabaja en un plan de largo plazo de colaboración y coordinación “respetando nuestras soberanías para seguridad y comercio. Y migración que ya lleva su ruta”.

De nuevo habló de las reuniones que habrá esta semana en materia de seguridad en la que estarán los titulares de las Fuerzas Armadas, pero quien encabezará la reunión, del lado mexicano, será el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“También hubo comunicación con el Comando Norte, ha habido comunicación con los comandantes que están en la operación frontera de nuestro lado, con la de Estado Unidos. Ahí ha habido ya mucha comunicación muy respetuosa -hay que decirlo- y ahora ya estamos esperando a quiénes van a nombrar por parte de los Estados Unidos”.