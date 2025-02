El peso cae ante imposición de aranceles; el dólar supera la barrera de las 21 unidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, confirmó la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, la divisa mexicana cayó estrepitosamente, al iniciar las actividades en los mercados asiáticos, cotizando por encima de las 21 unidades por dólar.

“Hoy he implementado un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá y un arancel adicional del 10% a China. Esto se hizo a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) debido a la gran amenaza que representan los inmigrantes ilegales y las drogas letales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo", informó Trump el sábado 1 de febrero.

Tras la notificación de la medida, tanto el primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, como la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtieron que también impondrían aranceles a los productos estadunidenses.

Mexican peso now collapsing with oil to 21.30 per dollar

via @TheTerminal pic.twitter.com/wBxA3tjHl3