WSJ arremete contra Trump por aranceles: “La guerra comercial más tonta en la historia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- The Wall Street Journal arremetió contra la decisión del presidente estadunidense Donald Trump por imponer aranceles a México y Canadá.

El influyente rotativo publicó un editorial en su página web titulado “La guerra comercial más tonta de la historia” en el que argumenta que Trump está imponiendo aranceles del 25 por ciento a Canadá y México “sin ningún buen motivo”, mientras que China, “un verdadero adversario”, soportará apenas un 10 por ciento.

“Esto nos recuerda el viejo chiste de Bernard Lewis de que es riesgoso ser enemigo de Estados Unidos, pero puede ser fatal ser su amigo”, refiere el editorial.

The Wall Street Journal considera que la justificación de Trump para este ataque económico a los vecinos, en el sentido de que éstos permiten el ingreso de drogas a la Unión Americana, no tiene sentido.

“Las drogas han llegado a Estados Unidos durante décadas y seguirán haciéndolo mientras los estadunidenses sigan consumiéndolas, ningún país puede detenerlo”, sostiene.

También critica los motivos meramente económicos de los aranceles. “A veces, Trump da la impresión de que Estados Unidos no debería importar nada y de que puede ser una economía perfectamente cerrada que produzca todo en el país. Esto se llama autarquía y no es el mundo en el que vivimos ni el que nos gustaría vivir, como Trump podría descubrir pronto”, plantea el editorial del diario neoyorquino, que argumenta la utilizad de la integración de los tres países de Norteamérica en la industria automotriz.

The WSJ también señala que los aranceles también causarán caos en el comercio transfronterizo de productos agrícolas.

“Muchos de los principales productores estadounidenses se han mudado a México porque los límites a la inmigración legal han dificultado encontrar trabajadores en Estados Unidos. México ahora suministra el 90% de los aguacates que se venden en Estados Unidos. ¿Es Trump ahora un nacionalista del aguacate?”, critica el diario en su edirtorial.

Los consumidores estadunidenses, menciona The Wall Street Journal, sentirán el impacto de los mayores costos de algunos bienes.

“Tal vez Trump cante victoria y dé marcha atrás si obtiene algunas concesiones simbólicas. Pero si persiste una guerra comercial en América del Norte, será calificada como una de las más tontas de la historia”, concluye el editorial.

“The dumbest trade war in history”



The WSJ Editorial Board slams Trump’s trade war with Camada and Mexico:



“Mr. Trump sometimes sounds as if the U.S. shouldn’t import anything at all, that America can be a perfectly closed economy making everything at home. This is called… pic.twitter.com/9ulvY09D0O — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 1, 2025