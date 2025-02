Apple invertirá 500 mil mdd y creará 20 mil empleos en EU; así reaccionó Trump

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS).- El gigante tecnológico Apple anunció este lunes un compromiso para invertir más de 500 mil millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cuatro años, que la multinacional destacó como "su mayor compromiso de gasto hasta la fecha", añadiendo que prevé contratar a 20 mil trabajadores en labores de I+D.

"Apple acaba de anunciar una inversión récord de 500 mil millones de dólares en los Estados Unidos de América. La razón, la fe en lo que estamos haciendo, sin la cual, no estarían invirtiendo ni diez centavos. ¡¡¡GRACIAS TIM COOK Y APPLE!!!", comentó en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La inversión prevista se destinará a expandir equipos e instalaciones de la compañía en Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregón, Carolina del Norte y Washington, además de la construcción de una nueva fábrica en Texas para producir servidores compatibles con Apple Intelligence, además de duplicar su Fondo de Manufactura Avanzada de Estados Unidos.

Este compromiso de gasto incluye el trabajo de Apple con miles de proveedores en los 50 estados, empleo directo, infraestructura y centros de datos de Apple Intelligence, instalaciones corporativas y producciones de Apple TV+ en 20 estados.

Asimismo, la compañía expresó su intención de contratar a unas 20 mil personas en los próximos cuatro años, de las cuales la gran mayoría se centrarán en I+D, ingeniería de silicio, desarrollo de software e IA y aprendizaje automático.

"Somos optimistas sobre el futuro de la innovación estadunidense", declaró Tim Cook, CEO de Apple, al anunciar una inversión récord de la compañía para ampliar su apoyo a la fabricación nacional.

"Seguiremos trabajando con personas y empresas de todo el país para ayudar a escribir un nuevo capítulo extraordinario en la historia de la innovación estadunidense", ha añadido.

En este sentido, la multinacional recordó que sigue siendo uno de los mayores contribuyentes de Estados Unidos, habiendo pagado más de 75 mil millones de dólares en impuestos en los últimos cinco años, incluidos 19 mil millones de dólares sólo en 2024, además de sostener en la actualidad más de 2.9 millones de puestos de trabajo en todo el país a través del empleo directo, trabajo con proveedores y fabricantes con sede en Estados Unidos y los puestos de trabajo de los desarrolladores de aplicaciones iOS.

Entre las inversiones anunciadas, Apple anunció la construcción en Houston (Texas) de una nueva planta de fabricación de servidores con una superficie de 23 mil 225 metros cuadrados, cuya apertura está prevista para 2026 y que permitirá la creación de miles de puestos de trabajo en el país.

Apple precisó que estos servidores, que se fabricaron anteriormente fuera de Estados Unidos, pero pronto se ensamblarán en Houston, desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de Apple Intelligence y son la base de Private Cloud Compute, que combina un potente procesamiento de IA con la arquitectura de seguridad más avanzada.

En este sentido, a medida que la empresa lleva Apple Intelligence a los clientes de todo Estados Unidos, también planea seguir ampliando la capacidad del centro de datos en Carolina del Norte, Iowa, Oregón, Arizona y Nevada.

As a proud American company, we're thrilled to continue to make significant investments in the US. Today, we’re announcing a $500 billion commitment to support American innovation, advanced manufacturing, and high tech job creation. https://t.co/xoNy7zGqZG — Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2025