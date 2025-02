Eliminan venta y comisiones de pulseras “cashless” por acuerdo entre Profeco y Ocesa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- César Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció en la mañanera del lunes 24 que se llegó a un acuerdo con Ocesa para eliminar las comisiones por el uso, precarga y reembolso de dinero depositado en las pulseras.

¿Cómo funcionan las pulseras “cashless”?

Las pulseras “cashless” son el único método de pago en festivales masivos, evitan el uso de dinero en efectivo. Se consiguen ingresando al evento en los módulos designados, posteriormente se les introduce el saldo deseado que puede utilizarse en los puestos de venta de comida, bebida y souvenirs.

Al momento de la compra, la pulsera se pone encima de un aparato electrónico que descuenta el monto a pagar. Al término del concierto se reembolsa el dinero que resta en el brazalete.

Sin embargo, Escalante aseguró que en los festivales no se puede cobrar por consumir, pues la pulsera “tiene un precio”. También afirmó que no se deben hacer comisiones por reembolso, ya que se cobran 30 pesos para regresar el dinero si no se acababa el saldo de la pulsera.

El funcionario dijo que el acuerdo de Profeco y Ocesa consiste en que la promotora de eventos masivos hará modificaciones en su sistema de pago: ya no venderá el dispositivo “cashless", no cobrará cargos por su precarga ni reembolso de saldo.

En la conferencia se informó que las comisiones por el uso del brazalete quedan oficialmente eliminadas de los eventos: Gran Premio de la Ciudad de México, NASCAR CUP 2025, EDC, Vive Latino, Tecate Emblema, Arre, Corona Capital y Flow Fest.

Tras el anuncio, Ocesa hizo un comunicado donde confirmó que las pulseras “cashless” seguirá funcionando en seguimiento al acuerdo:

“Tras las conversaciones con Profeco y tras exponer los beneficios que este sistema de pago proporciona a los asistentes de eventos masivos, OCESA garantiza que no se cobrará comisión por carga, recarga, saldo remanente ni reembolso en la pulsera cashless (...) Esta decisión busca facilitar la experiencia de los fanáticos, eliminando costos adicionales y permitiendo que disfruten del evento sin preocupaciones”, señala el comunicado.