Nissan cancela negociaciones para fusionarse con Honda: Nikkei

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La empresa japonesa Nissan ha cancelado las negociaciones de fusión con Honda, anunció el diario Nikkei, con lo que se caería una alianza de más de 60 mil millones de dólares, que habría creado el tercer fabricante de automóviles del mundo.

Nissan, el tercer mayor fabricante de automóviles en Japón, está inmersa en un plan de reestructuración con el que pretende recortar 9 mil empleados y el 20 por ciento de su capacidad mundial, por lo que este hecho plantea nuevas dudas sobre la capacidad de Nissan para superar su última crisis sin ayuda externa.

Nissan y Honda anunciaron en marzo del año pasado que trabajarían juntos en vehículos eléctricos. En agosto indicaron que la asociación se ampliaría. Planeaban tener un “acuerdo definitivo” para junio, reforzándose así en un sector que enfrenta una gran amenaza por parte de la china BYD y otras empresas de vehículos eléctricos.

Pero las conversaciones se han complicado por las crecientes diferencias entre ambas partes, según dos personas familiarizadas con el asunto, que declinaron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con medios de comunicación.

Honda había sondeado a Nissan para convertirla en una filial, dijo una de las fuentes, que añadió que un acuerdo de este tipo se alejaba del espíritu de las discusiones originalmente enmarcadas como una fusión entre iguales.

Respecto al anuncio de la cancelación de las negociaciones, Nissan reaccionó a la noticia publicada hoy por el diario japonés 'Nikkei', con un comunicado, en el que afirmó que aún no ha tomado la decisión de retirar las negociaciones de fusión con Honda.

“Hubo cierta cobertura mediática sobre las conversaciones de integración entre Honda Motor Co., Ltd (en adelante Honda) y nuestra empresa, en que se afirmaba que nuestra compañía había retirado el acuerdo básico para la fusión con Honda, pero nuestra sociedad no ha anunciado este asunto”, precisó Nissan, de acuerdo con Europa Press.

“Con base en el memorando de entendimiento firmado el 23 de diciembre del año pasado, Honda y nuestra empresa están en la etapa de avanzar en varias conversaciones, incluido el contenido del informe y planeamos establecer una dirección y hacer un anuncio a mediados de febrero”, termina el comunicado.

Por otra parte, un portavoz de Honda, el segundo mayor fabricante de automóviles en el país nipón, dijo que la compañía no había oído nada de Nissan sobre la decisión de retirarse de su memorándum de entendimiento para trabajar en una alianza.

Las acciones de Nissan caían más de un 4% antes de que la Bolsa de Tokio suspendiera su cotización tras conocerse la noticia. Las acciones de Honda, que seguían cotizando, subían más de un 8%, en una señal de aparente alivio de los inversores ante la anulación del acuerdo.