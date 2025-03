“Quería ayudar a México... hasta cierto punto”: Trump insinúa que puede aumentar aranceles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump reveló que quiso “ayudar” a México y Canadá “hasta cierto punto” al decidir una pausa en la aplicación de aranceles, los cuales, admitió, "podrían aumentar" en el futuro.

Este domingo se difundió una entrevista que el magnate concedió a la presentadora Maria Bartiromo del canal Fox News, transmitida el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba un mitin multitudinario en el Zócalo para celebrar que las tarifas se habían levantado.

“En esta ocasión, y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Este, repito, es un logro de todas y de todos”, dijo la presidenta en el mitin de la Plaza de la Constitución a mediodía.

Sin embargo, la nota informativa publicada por el portal de Fox News destacó que Trump "insinuó que los aranceles contra los países vecinos México y Canadá podrían aumentar en el futuro".

Trump dio a conocer su concepción sobre la pausa arancelaria en la conversación con Bartiromo, conductora del programa Sunday Morning Futures, y transmitida este mismo 9 de marzo.

Ahí, el magnate aseguró que quería “ayudar” a México y Canadá con el aplazamiento de algunos aranceles hasta principios del próximo mes, decidida tras conversar con la presidenta Sheinbaum el pasado jueves 6.

Cuando se le preguntó por qué aplicó la pausa, Trump dijo que era “porque quería ayudar a México y Canadá hasta cierto punto, quería ayudar a los fabricantes de automóviles estadounidenses hasta el 2 de abril”.

“I wanted to help the American car makers, until April 2nd. April 2nd it becomes all reciprocal — what they charges us, we charge them.” pic.twitter.com/vPfbY9BDWn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 9, 2025