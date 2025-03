El optimismo arancelario según Trump: “Automotrices ya no fabrican en México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tras semanas de retórica sobre la imposición de aranceles, el presidente Donald Trump aseguró este martes que las empresas automovilísticas ya no fabrican en México.

“Tenemos empresas automovilísticas que ya no fabrican en México, ahora fabrican en Estados Unidos. En algunos casos la fabricación ya había comenzado y la pararon para llevarla a Estados Unidos”, dijo el mandatario ante la Business Roundtable, agrupación que congrega a directores y altos ejecutivos de empresas como Apple, JP Morgan Chase, GM y Walmart.

El mandatario estadunidense reiteró que los aranceles van a traer “mucho dinero a este país” e insistió en que Estados Unidos ha sido estafado “durante años por otros países”.

Las empresas “cierran plantas en Michigan y en todo el país y las construyen en México. Todo eso ha acabado, ahora todos están viniendo; Honda está construyendo una planta enorme” en el país, manifestó.

Las declaraciones sobre la industria coincidieron con el anuncio de que el director general de la automotriz japonesa Nissan, Makoto Uchida, reveló su renuncia después de que la compañía reportara pésimos resultados financieros y sus conversaciones de fusión con Honda se vinieran abajo.

Nissan declaró en un comunicado que el mexicano Iván Espinosa, quien actualmente es el director de planificación de la empresa, ocupará el lugar de Uchida a partir del 1 de abril.

Espinosa, quien se unió a Nissan en 2003, ha pasado gran parte de su carrera en la compañía en México y el sudeste asiático, supervisando la planificación de productos, incluyendo el impulso hacia los vehículos eléctricos, lo que significa que es un elemento interno quizás menos dispuesto a tomar medidas drásticas.

“Creo sinceramente que Nissan tiene mucho más potencial del que estamos viendo hoy”, dijo Espinosa.

En otras declaraciones formuladas en la Casa Blanca, Trump, restó importancia a las recientes pérdidas en las bolsas de Estados Unidos y descartó una recesión.

"No lo veo en absoluto, creo que este país va a prosperar", dijo y añadió que la economía será "real" y no "falsa".

"I think this country’s going to boom.”



