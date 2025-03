La Casa Blanca sentencia al T-MEC: “No está funcionando”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) ahora también está en la mira del gobierno de Donald Trump.

Peter Navarro, consejero comercial de la Casa Blanca, de plano considera que el acuerdo comercial firmado por el propio magnate durante su primer periodo presidencial no está sirviendo a los intereses estadunidenses.

La declaración ocurre en la víspera de la reunión entre el primer ministro de Ontario, Doug Ford, y el secretario de Comercio estadunidense, Howard Lutnick, en el que uno de los temas a tratar será la renovación del T-MEC.

En noviembre, Ford encabezó las voces que abogaron por expulsar a México del tratado, al considerarlo la puerta de entrada a productos chinos.

En entrevista con Fox News, Peter Navarro declaró que el T-MEC no está funcionado para Estados Unidos y culpó al gobierno del demócrata Joe Biden.

“Perdimos noventa mil fábricas con el TLC, con la Organización Mundial de comercio, incluso el T-MEC no está funcionando para nosotros ahora porque Biden no lo hizo cumplir”, declaró a la televisora.

Peter Navarro: "Even the USMCA is not working for us now." pic.twitter.com/hewC1YvS6m — Aaron Rupar (@atrupar) March 12, 2025

Un día antes, Navarro se enfrascó en un tenso intercambio con un reportero que le preguntó sobre los cambios en la política arancelaria de Trump, a propósito de la decisión del magnate de no duplicar tarifas a Canadá después de que Ontario desistiera de aumentar el costo de la luz que vende a estados de la Unión Americana.

Este tipo de anuncios y de posteriores aplazamientos ha provocado incertidumbre en los mercados y se le preguntó al consejero sobre ese tema, a lo que éste consideró que se trabaja de una tontería.

“El presidente está negociando estratégicamente. Así que basta de retórica. ¿De acuerdo? Basta de tonterías", dijo Navarro a un periodista.

“Pero sí parece cambiar de opinión constantemente”, indicó un reportero.

“¡Deja ya de decir tonterías! ¡Son puras tonterías!”, respondió Navarro.

A testy exchange between Peter Navarro and a Sky News reporter over tariff policy. Navarro was annoyed with how closely the reporter was filming with his phone. pic.twitter.com/I2IwbsxsKu — Joey Garrison (@joeygarrison) March 11, 2025