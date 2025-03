Primer ministro de Ontario discutirá con EU “renovar” el T-MEC; en noviembre pidió excluir a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer ministro de Ontario, Canadá, Doug Ford, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, acordaron reunirse el jueves para tratar, entre otros temas, la renovación del Tratado México-Estados Unidos–Canadá (T-MEC).

En noviembre pasado, Ford propuso expulsar del acuerdo comercial a México, al que acusó de ser “la puerta trasera” de productos chinos, principalmente automóviles.

“Hay un consenso claro de que todo el mundo coincide en que necesitamos un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos y un acuerdo comercial bilateral por separado con México”, dijo Ford entonces.

El acuerdo para dialogar sobre el T-MEC fue resultado de una conversación entre el político conservador canadiense y el funcionario del gobierno de Donald Trump, en el que Ontario acordó suspender el aumento a la tarifa de electricidad que vende a Estados Unidos, que a su vez derivó en que Washington se abstuviera de aplicar un arancel de 50 por ciento a las importaciones de acero y aluminio canadiense.

En su cuenta de X, Doug Ford publicó una declaración conjunta con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick:

“Hoy, el Secretario de Comercio de los Estados Unidos @howardlutnick y el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, tuvieron una conversación productiva sobre la relación económica entre Estados Unidos y Canadá.

“El secretario Lutnick acordó reunirse oficialmente con el primer ministro Ford en Washington el jueves 13 de marzo junto con el representante comercial de los Estados Unidos para discutir un T-MEC renovado antes de la fecha límite de aranceles recíprocos del 2 de abril.

— Doug Ford (@fordnation) March 11, 2025