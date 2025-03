Condusef: qué hacer si transfiero o deposito a una cuenta equivocada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que las instituciones bancarias tienen un margen de acción limitado cuando los errores en una transferencia son responsabilidad del cliente.

De acuerdo con la Condusef, cuando el depósito se realiza a una cuenta del mismo banco, la operación se refleja de inmediato y es difícil detenerla. En estos casos, la institución puede contactar al titular de la cuenta receptora para informarle sobre el error y buscar un acuerdo para la devolución de los fondos.

La recomendación es comunicarse de inmediato con el banco y, de ser posible, con la sucursal donde está registrada la cuenta de destino. Algunas entidades financieras manejan horarios de corte, por lo que si la notificación se hace antes de ese límite, la transferencia podría detenerse.

Si la operación no puede revertirse y no se logra un acuerdo con el titular de la cuenta receptora, la Condusef señala que la última alternativa es acudir a instancias legales. No obstante, los gastos que genere este proceso deberán ser cubiertos por la persona afectada.

Medidas de prevención recomendadas por la Condusef

La Condusef sugiere tomar precauciones al realizar cualquier operación para reducir el riesgo de errores:

Verificar el número de cuenta o la CLABE antes de confirmar la transacción.

Revisar que el monto del recibo coincida con la cantidad depositada.

Conservar todos los comprobantes de pago.

En corresponsales bancarios, confirmar que los datos ingresados sean correctos.

Además, la Condusef recomienda que, si se recibe dinero por error, no se disponga de esos recursos y se informe al banco de inmediato. Utilizar un depósito que no corresponde puede derivar en acciones legales en contra de quien lo haga.