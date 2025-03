Aranceles van el martes, pero Trump determinará cuáles: secretario de Comercio de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los aranceles estadounidenses sobre Canadá y México entrarán en vigor el martes, pero podrían no ser del 25 por ciento, declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"Es una situación fluida", afirmó el funcionario del gobierno de Donald Trump entrevistado por el programa Sunday Morning Futures de Fox News

Será el propio magnate el que determine si se mantiene en el nivel planificado del 25 por ciento, subrayó el funcionario.

“El martes habrá aranceles sobre México y Canadá, vamos a dejar que el presidente y su equipo negocien exactamente cuáles son”, indicó Lutnick, quien consideró que tanto México como Canadá han hecho un trabajo razonable en sus fronteras con Estados Unidos.

A pesar de que destacó la disminución del número de migrantes que cruzan la frontera, insistió en que el fentanilo sigue llegando a su país.

