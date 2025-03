Autopartes que cumplan con el T-MEC estarán exentas de aranceles... por ahora: Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones de automóviles, una medida que en principio afectaría a México, una de las principales fuentes de vehículos extranjeros.

De acuerdo con The Wall Street Journal, México es el mayor exportador, enviando camionetas de Ford y Toyota, así como sedanes económicos de Nissan y modelos de lujo de BMW y Audi de Volkswagen.

El año pasado, Estados Unidos importó casi ocho millones de automóviles y camionetas ligeras por un valor de 244 mil millones de dólares. Las importaciones de piezas de automóviles ascendieron a más de 197 mil millones de dólares, encabezadas por México, reportó por su parte AP.

En ese contexto, la Casa Blanca, mediante uno de sus voceros y en un comunicado, precisó lo que ocurrirá con el anuncio de los aranceles en el contexto del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Harrison Fields, asistente Especial del Presidente y Subsecretario de Prensa Principal de la Casa Blanca, anunció que por ahora. piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC permanecerán libres de aranceles.

En una publicación en su cuenta de X, detalló que el arancel del 25 por ciento anunciado por Trump se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedán, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camionetas ligeras, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos), con procesos para ampliar los aranceles sobre piezas adicionales si es necesario.

“Las piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC permanecerán libres de aranceles hasta que el Secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadunidense”, detalló el portavoz.

??Today, President Donald J. Trump signed a proclamation invoking Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 to impose a 25% tariff on imports of automobiles and certain automobile parts, addressing a critical threat to U.S. national security.



The 25% tariff will be applied… — Harrison Fields (@HFields47) March 26, 2025