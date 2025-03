Buscan prohibir o restringir uso de colorantes sintéticos en dulces, bebidas y cereales

CHARLESTON, Virginia, EE.UU. (AP) — Los colorantes sintéticos utilizados en la elaboración de cereales, bebidas y caramelos de colores brillantes están siendo objeto de escrutinio en varios estados de Estados Unidos, donde legisladores estatales señalan que el gobierno federal se ha estancado en tomar medidas a pesar de la evidencia de efectos nocivos.

Virginia Occidental, que se encuentra en el último lugar en Estados Unidos en muchos indicadores de salud, se convirtió en el primer estado en firmar esta semana una prohibición estatal general de siete de estos colorantes. Legisladores en más de 20 estados, desde la profundamente conservadora Virginia Occidental hasta la fuertemente demócrata California, están impulsando de manera bipartidista restringir el acceso a los colorantes, que se han vinculado a problemas neuroconductuales en algunos niños y de los cuales el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha sido un duro crítico.

La senadora republicana Laura Wakim Chapman, quien preside la comisión de salud del Senado, afirmó: “No deberíamos estar obligados a vigilar nuestros propios alimentos”. Chapman destacó ante los legisladores que la votación podría ser la más importante de sus carreras políticas.

No más colores tóxicos, no más envenenarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. No más riesgos innecesarios. Nuestra salud no está a la venta”.