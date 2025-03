Aranceles de Trump contra México entran en vigor desde las 11 de la noche de este lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estados Unidos impondrá aranceles a México desde las 11 de la noche de este lunes.

El Departamento de Seguridad Interior que encabeza Kristi Noem dio a conocer el aviso para hacer efectiva la Orden Ejecutiva 14194 del presidente Donald Trump, titulado “Imposición de aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur”.

De acuerdo con el documento, las tarifas entrarán en vigor en el primer minuto del martes hora de la capital estadunidense Washington D. C., esto es, las 11 de la noche hora del centro de México. Se espera que esta medida sea una de las partes fundamentales que pronunciará en el discurso que tendrá en el Congreso estadunidense.

Previamente tanto el presidente Donald Trump como su vocera habían confirmado la entrada en vigor de la medida.

“Los aranceles establecidos en el Anexo de este documento entran en vigencia con respecto a los productos de México que ingresen para consumo o se retiren del almacén para consumo a partir de las 12:01 a. m., hora estándar del Este, del 4 de marzo de 2025”, indica el aviso.

as modificaciones fueron publicadas en el *Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS)*, estableciendo nuevas categorías de productos sujetos a aranceles adicionales y detallando excepciones específicas.

Productos

Los aranceles afectarán a bienes de consumo, como alimentos procesados y textiles, electrodomésticos y vehículos y autopartes.

Los productos que están excluidos de estas tarifas son las donaciones por personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, así como alimentos, ropa y medicinas destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano.

También se excluyen los artículos que son materiales informativos, incluyendo publicaciones, películas, carteles, discos fonográficos, fotografías, microfilmes, microfichas, cintas, discos compactos, CD ROM, obras de arte y canales de noticias.

"Los productos de México que sean elegibles para el tratamiento arancelario especial conforme a la nota general 3(c)(i) de la lista arancelaria, o que sean elegibles para exenciones o reducciones temporales de aranceles conforme al subcapítulo II del capítulo 99, estarán sujetos a la tasa adicional de arancel ad valorem impuesta por la partida 9903.01.01", se detalla en el documento.

Algunos productos de México no están sujetos a este aumento arancelario. Las excepciones incluyen:

1. *Donaciones Humanitarias* (HTSUS 9903.01.02):

- Alimentos

- Ropa

- Medicinas

Siempre que sean donadas por personas sujetas a la jurisdicción de EU y destinadas a aliviar el sufrimiento humano.

2. *Materiales Informativos* (HTSUS 9903.01.03):

- Publicaciones

- Películas

- Pósters

- Registros fonográficos

- Fotografías

- Microfilms y microfichas

- Cintas, CD, CD-ROMs

- Obras de arte

- Noticias y cables de agencias informativas

3. *Bienes Personales en Equipaje Acompañado*:

- Productos personales incluidos en el equipaje de viajeros que llegan a EU.

4. *Exención “De Minimis” (hasta nueva notificación)*:

- Artículos elegibles para el beneficio de *exención arancelaria por bajo valor (de minimis)* pueden seguir beneficiándose de la exención hasta que la Secretaría de Comercio determine que los sistemas de cobro de aranceles estén plenamente operativos.

5. *Bienes de Capítulo 98 del HTSUS* (con excepciones específicas):

- Algunos bienes ingresados bajo el *Capítulo 98 del HTSUS* pueden estar exentos, excepto aquellos registrados bajo las siguientes subcategorías:

- *9802.00.40, 9802.00.50, 9802.00.60* (Reparaciones, alteraciones o procesamiento en México)

- *9802.00.80* (Artículos ensamblados en México con materiales de EU.)

Respuesta de Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este lunes a última hora que aplicará aranceles de represalia a los productos estadounidenses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya confirmado tasas del 25% tanto a los productos canadienses como los mexicanos después de haber pospuesto la medida con la condición de que ambos países demostraran avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza.

"Canadá no dejará que esta decisión injustificada quede sin respuesta. Si los aranceles estadounidenses entran en vigor esta noche, Canadá responderá, a partir de las 00.01 (hora local), con aranceles del 25% contra 155 mil millones de dólares de productos estadunidenses, comenzando con aranceles sobre 30 mil millones de dólares de forma inmediata y sobre los 125 mil millones restantes en 21 días", reza un comunicado de la oficina del primer ministro canadiense.

Asimismo, aseveró que sus aranceles "permanecerán vigentes hasta que Estados Unidos retire dicha medida comercial": "Si bien instamos a la Administración estadunidense a que reconsidere sus aranceles, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestra economía, nuestros empleos, nuestros trabajadores y un trato justo", expresó, antes de subrayar que, "debido a los aranceles" de Trump, los estadounidenses "pagarán más" y, "potencialmente, perderán miles de puestos de trabajo".