EU abre la puerta a un acuerdo con México sobre aranceles: “no una pausa, sí un término medio”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de Estados Unidos anunció la posibilidad de una reducción, no una pausa, a los aranceles que desde la medianoche del martes comenzó a aplicar a México y Canadá.

Howard Lutnick, secretario de Comercio, planteó que es posible que ambos países lleguen a un acuerdo con el presidente Donald Trump.

“Tanto los canadienses como los mexicanos estuvieron hablando por teléfono conmigo todo el día de hoy tratando de demostrar que harán un mejor trabajo” en la reducción de la entrada de fentanilo a Estados Unidos, dijo Lutnick en una entrevista en Fox Business.

"Y el presidente está escuchando porque, ya saben, es muy, muy justo y muy razonable. Así que creo que va a llegar a un acuerdo con ellos, consideró el funcionario.

“No va a ser una pausa, nada de eso. Pero creo que él va a entender y dirá ‘hagan más y nos encontraremos en un término medio de alguna manera’. Y probablemente lo anunciemo mañana.

“Por lo tanto, en algún punto intermedio estará probablemente el resultado, el presidente actuando con los canadienses y los mexicanos, pero no hasta el final”, dijo Lutnick.

#BREAKING - US Commerce Secretary Howard Lutnick on Fox Business: “The President is listening” “I think he’s going to work something out” “Somewhere in the middle will likely be the outcome, the President moving with the Canadians and Mexicans, but not all the way” pic.twitter.com/cINdTOqElQ — Richard Southern (@RichardCityNews) March 4, 2025