China dice que "la puerta está abierta" a dialogar en igualdad de condiciones con EU

MADRID, (EUROPA PRESS) - El Gobierno de China aseguró que "la puerta está abierta al diálogo" con Estados Unidos si tiene lugar en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo, pero advirtió que si Washington insiste en sus amenazas y chantaje, "luchará hasta el final".

"La postura de China es consecuente y clara: si quieren dialogar, la puerta está abierta; si quieren luchar, lucharemos hasta el final", afirmó este jueves en rueda de prensa una portavoz del Ministerio de Comercio de China. "La presión, las amenazas y el chantaje no son la manera correcta de tratar con China", subrayó.

La funcionaria expresó su confianza en que Estados Unidos trabaje a medias con China en resolver adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta, "con un espíritu de respeto mutuo", coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa.

En este sentido, insistió en que el diálogo se basa en principios y las presiones y amenazas no ayudarán a resolver los problemas, por lo que Estados Unidos debe corregir sus prácticas erróneas y crear un ambiente y condiciones para el diálogo y la consulta "en igualdad de condiciones entre ambas partes".

"No provocamos problemas, pero no les tememos", advirtió, añadiendo que no se puede privar al pueblo chino de su legítimo derecho al desarrollo ni violar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China y otros países del mundo.

Asimismo, apuntó que tanto a nivel interno en Estados Unidos como internacional se ha expresado una amplia oposición a las medidas arancelarias recíprocas anunciadas por la Casa Blanca, por lo que insta a Estados Unidos a cancelar sus medidas unilaterales lo antes posible y a retomar el camino correcto para resolver adecuadamente las diferencias mediante un diálogo equitativo.

"No hay ganadores en una guerra comercial y el proteccionismo no tiene salida. Si Estados Unidos insiste en su propio camino, China luchará hasta el final", reiteró. "Nunca aceptaremos la presión extrema ni la intimidación de Estados Unidos, y tomaremos medidas firmes y enérgicas para defender nuestros derechos e intereses legítimos", sentenció.