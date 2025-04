“No está muerto, andaba malito”: Ebrard promete resucitar el nearshoring con rebajas arancelarias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el fin de mostrar señales de recuperación en medio de un escenario comercial incierto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México está en camino de lograr una reducción en los aranceles que impuso Donald Trump al acero, el aluminio y la industria automotriz.

Una jugada que, según su lectura, permitiría reactivar el nearshoring, fenómeno que ha perdido impulso en los últimos meses.

Derivado de que se entregó el Certificado Hecho en México a Grupo Bimbo, Ebrard sostuvo que se busca disminuir los aranceles actualmente fijados en 25%, bajo la premisa de que cualquier margen de descuento podría traducirse en ventaja comercial frente a otros países.

“O sea, si todos los países tienen 25%, pero nosotros logramos un descuento que sea 18, 17 o 16, tienes una ventaja”, explicó ante medios de comunicación.

El secretario señaló que las definiciones técnicas se darán durante los próximos 30 días, justo en el periodo de Semana Santa y Pascua.

“Entonces, hoy por hoy es el acero y aluminio lo que queremos atender. Y el descuento a la industria automotriz”, insistió.

Aun así, Ebrard argumentó que la ventaja competitiva de México se basa en su fuerte integración con la industria automotriz estadounidense, factor que —a su juicio— facilitaría la reducción de estos impuestos.

“Entonces, será la tarea de los próximos, fácilmente, 30 días”, reiteró.

Después de los aranceles, Ebrard dijo que el T-MEC, el tratado comercial que rige las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, también será objeto de revisión.

“Hace un poquito, ¿qué será un mes? Había quien me preguntaba allá en Washington, ¿usted cree que el tratado va a sobrevivir? Esa era la pregunta. Y ahorita voy a revisarlo en el segundo semestre”, comentó.

Nearshoring, la narrativa de un enfermo que no termina de sanar

En este escenario, Ebrard expuso que hay que despejar las dudas sobre el futuro del nearshoring, fenómeno que ha sido vendido como motor del crecimiento económico futuro, pero que no ha terminado de materializarse como se prometió.

“Bueno, no está muerto el nearshoring. Andaba malito, pero no se me muere. Nada más estaba malito”, respondió a pregunta de Proceso, reconociendo implícitamente que el fenómeno ha perdido fuerza.

“¿Por qué? Porque Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más grande del mundo, quiere que se produzcan más cosas acá en lo que es Norteamérica”, añadió, sin detallar cuáles sectores, empresas o regiones realmente se estarían beneficiando.