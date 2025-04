México y Canadá viven de EU; “sin nosotros no tendrían un país”: Trump (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México y Canadá “viven de nosotros”, afirmó este jueves el presidente estadunidense Donald Trump.

El conferencia en la Casa Blanca, el magnate describió a Estados Unidos como una “tienda grande y hermosa” de la que todo el mundo “quiere un pedazo”.

Las declaraciones del magnate se inscriben dentro de una nueva defensa de su política arancelaria, en la que expuso que Estados Unidos tiene ventaja en la negociación comercial debido al enorme poder de consumo de su país.

En la Oficina Oval, Trump afirmó estar en contacto con las más altas esferas del gobierno chino sobre un posible acuerdo para reducir aranceles, con lo que confirmaría que está conveersando con el propio presidente chino Xi Jinping.

El republicano dijo sentirse optimista respecto a la posibilidad de que Estados Unidos alcance un acuerdo arancelario con China.

En ese contexto, mencionó que Estados Unidos tiene la ventaja en la negociación comercial debido al enorme poder de consumo de su país.

“Nosotros somos una tienda grande y hermosa, y todo el mundo quiere un pedazo de esa tienda. China la quiere, Japón la quiere. México y Canadá viven de ello, esos dos. Sin nosotros, no tendrían país. Y todos quieren un pedazo”.

Trump: "Mexico, Canada, they live off it, those two. Without us, they wouldn't have a country. And everybody wants a piece." pic.twitter.com/Pal9FVmtLC — Aaron Rupar (@atrupar) April 17, 2025