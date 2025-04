En la víspera de los aranceles, EU pone en tela de juicio la política energética de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estados Unidos considera como una de las “barreras a la inversión” la política energética mexicana aplicada por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En la víspera de que Donald Trump anuncie una nueva política de aranceles recíprocos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer su informe de 2025 sobre las barreras comerciales que otros países imponen a sus productos.

El reporte documenta diversos obstáculos que, a consideración de la dependencia, afectan las exportaciones estadunidenses. Entre ellas incluye acciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que, asegura, impactan en dispositivos médicos, productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas.

Pero una parte sustancial del apartado dedicado a México lo constituyen las políticas instrumentadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado por el de Claudia Sheinbaum para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

La llamada Estimación Nacional de Comercio (NTE por siglas en inglés) para 2025 fue presentada al presidente Trump y al Congreso de Estados Unidos por la USTR y subraya la política comercial “Estados Unidos Primero” del magnate.

En el subcapítulo titulado “Barreras a la inversión” del informe Barreras al Comercio Exterior 2025, la USTR menciona las dificultades que ha representado para Estados Unidos una política que restringe la participación privada en el sector energético.

“Desde diciembre de 2018, México ha implementado una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (PEMEX), y ha aplicado diversas medidas para lograr este objetivo”, menciona el informe.

La oficina comercial detalla que en marzo de 2021 el Congreso reformó la Ley de la Industria Eléctrica para exigir al operador nacional de la red eléctrica que priorice el suministro de electricidad generada por la CFE a la red sobre la generada por empresas eléctricas privadas, independientemente del costo o el impacto ambiental.

“Además, las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no pueden, en el sector energético mexicano debido a frecuentes retrasos, rechazos inexplicables o injustificados, y la inacción con respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos.

“Las suspensiones o revocaciones inexplicables o injustificadas de permisos existentes, así como otros impedimentos, también socavan la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones de energía renovable (por ejemplo, instalaciones eólicas y solares), importar o exportar electricidad o combustible, almacenar o transbordar combustible y construir u operar estaciones de servicio”, cuestiona el reporte.

Recuerda que en diciembre de 2019, el regulador energético de México otorgó a Pemex una prórroga hasta 2026 para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre establecidos en su norma de combustibles para ciertas zonas de México.

“Esta prórroga exime temporalmente a Pemex de la obligación de vender únicamente diésel de ultra bajo azufre en todo el país. Sin la prórroga, Pemex habría tenido que importar diésel de ultra bajo azufre de Estados Unidos o modernizar sus instalaciones para producir diésel de ultra bajo azufre en cantidades suficientes”.

Menciona que en junio de 2022, la Secretaría de Energía anunció una nueva política que exigiría a los usuarios de la red de transporte de gas de México abastecerse de gas natural de Pemex o de la CFE.

“Varias empresas estadunidenses han reportado su salida del mercado energético mexicano como consecuencia directa de estas medidas”, deplora la USTR.

En ese contexto menciona que en julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el Capítulo 31 del T-MEC con respecto a estas medidas.

También relata que en enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales partes clave de la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica.

