Amazon descarta mostrar costos adicionales por aranceles en su sitio en línea

NUEVA YORK (AP) — Amazon no planea listar los costos adicionales de aranceles junto a los precios de los productos en su sitio, a pesar de la especulación derivada de un informe que afirmaba que el gigante del comercio electrónico pronto mostraría nuevos cargos de importación, así como de comentarios encendidos de la administración del presidente Donald Trump denunciando tal movimiento.

La reacción del gobierno parecía basarse en una mala interpretación de los planes internos que Amazon estaba considerando, en lugar de una decisión final tomada por la empresa.

El servicio Haul de Amazon, una tienda de bajo costo lanzada recientemente, "consideró la idea" de listar los cargos de importación en ciertos productos, dijo el portavoz de la compañía Tim Doyle en un comunicado enviado a The Associated Press. Pero esto "nunca fue aprobado y no va a suceder".

Amazon lanzó Haul el año pasado para vender productos electrónicos, ropa y otros productos con precios menores a 20 dólares, con el objetivo de competir contra rivales chinos como Temu y Shein.

Más temprano el martes, Punchbowl News había informado que Amazon planeaba comenzar a mostrar cuánto del costo de cada producto derivaba de aranceles "justo al lado" de su precio total listado, citando a una fuente anónima familiarizada con el asunto. Aunque Amazon confirmó más tarde que no listaría tales costos adicionales, la administración Trump criticó rápido la noticia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Amazon de tomar un "acto hostil y político" y atacó aún más a la compañía sugiriendo que era antiestadounidense.

Amazon se ha asociado con un brazo de propaganda chino", dijo Leavitt en una conferencia de prensa con periodistas el martes.

No estaba claro si la administración había estado en contacto con Amazon sobre la respuesta de la compañía a los aranceles o sobre posibles ideas en torno a comunicar aumentos de precios a los compradores. En la conferencia de prensa del martes, Leavitt informó que "acababa de hablar por teléfono con el presidente sobre el anuncio de Amazon".

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, fue uno de un puñado de poderosos y ultra-ricos titanes tecnológicos que asistieron a la juramentación de Trump en enero, ocupando algunos de los asientos más exclusivos justo detrás del presidente. Si su relación con el mandatario se ha tensado desde entonces, aún está por verse, y Leavitt se negó a comentar cuando se le preguntó el martes.

Los aranceles impuestos por Trump, y la respuesta de los países afectados, notablemente China, amenazan con elevar los precios tanto para los consumidores como para las empresas. Los economistas advirtieron que estos impuestos de importación aumentarán los precios de varios bienes que los consumidores compran cada día y llevarán a una peor presión inflacionaria.

En los últimos meses, muchos directores ejecutivos y empresas también han advertido sobre perspectivas más débiles e inciertas debido a los impuestos de importación elevados y, a veces, intermitentes, lo que añade presiones a la administración Trump. Y algunos nombres importantes ya han aumentado los precios, incluidos Temu y Shein.