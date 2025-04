Trump impone aranceles a islas habitadas sólo por pingüinos. Las redes reaccionan con memes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un conjunto de territorios habitados por pingüinos aparecen en la lista de naciones a las que Donald Trump impuso aranceles.

Es el caso de las islas Heard y McDonald, que forman un territorio de ultramar de Australia, que deberán “pagar” un 10 por ciento de impuesto.

Las islas Heard y McDonald se encuentran entre los lugares más remotos del planeta, accesibles únicamente mediante un viaje en barco de dos semanas desde Perth, en la costa oeste de Australia.

Están completamente deshabitadas; se cree que su última visita fue hace casi 10 años, de acuerdo con el medio británico The Guardian.

President Trump’s tariffs don’t just cover big U.S. trading partners. Among the tiny islands and territories grappling with new import duties: McDonald Islands, home to a large penguin colony. ?? https://t.co/EM813Dxrc1 pic.twitter.com/YN72vnXccY — The Wall Street Journal (@WSJ) April 3, 2025

Estas islas ubicadas en el suroeste del Océano Índico, aproximadamente a mitad de camino entre Australia y Sudáfrica, albergan únicamente grandes poblaciones de aves y mamíferos marinos, incluidas focas, albatros y pingüinos.

Las islas no tuvieron comercio con Estados Unidos el año pasado, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, citados por el portal de NPR.

"El valor de conservación distintivo de Heard y McDonald —uno de los raros ecosistemas insulares prístinos del mundo— reside en la ausencia total de plantas y animales exóticos, así como del impacto humano", afirma el sitio web de la Unesco.

Otro caso curioso es de la también australiana isla Norfolk, con solo dos mil habitantes, a la que se le impuso una tasa de 29 por ciento y que, según su administrador, George Plan, no exporta nada a Estados Unidos, según declaró a AP.

“Ningún lugar en la Tierra está a salvo”, declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Así reaccionaron las redes

Usuarios de redes sociales reaccionaron con memes a la inclusión de las islas en la guerra comercial de Trump.

The Penguins getting ready for a military strike in retaliation for the tariffs: https://t.co/zdVjGTw5jh pic.twitter.com/dLzV6HmLCd — Prison Mitch (@MidnightMitch) April 2, 2025

The penguins are pissed about their 10% tariff ?????? pic.twitter.com/A4zU5CkVzX — Septimus Brown (@SeptimusBrown) April 3, 2025

The penguins have slapped a 69% tariff on US ice cubes. Your move MAGA pic.twitter.com/sXGSgngmHu — Macho Fella Andy Savage ?????????? (@bopandy1) April 3, 2025

Oddly enough the penguins had a 10% tariff on us. Who put those tariffs in place??? pic.twitter.com/0qYSfohbzM — Cbass (@ImTheNotorious1) April 2, 2025

He just put a 10% tariff on penguins. Watch out they are heading for Gorham for training pic.twitter.com/sehzDFrWGM — Tracy (@BillandtedTracy) April 3, 2025

Even the penguins aren't safe from Trump's tariffs. He slapped their island with a tarrif. pic.twitter.com/kzvu2FnKke — Weezie Proud Resister (@itsweezie) April 3, 2025

?? BREAKING?? Penguins react to putting a 10% tariff on Heard and McDonald Islands pic.twitter.com/GnezDaVhmr — Faith M. Jackson-???????? ?? (@kissedbythesun) April 3, 2025

“10% tariffs. Beautiful tariffs. And the penguins - big, strong penguins - come up to me, tears in their eyes: ‘Sir, please, no tariffs. We can’t compete with American penguins.’ But I say, ‘America first.’ They don’t like it, but it’s happening.”#TrumpTariffs@YourAnonCentral ?? pic.twitter.com/QLmLRSluSm — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) April 3, 2025