Para los inversionistas extranjeros México ya está en recesión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los inversionistas extranjeros ya dan por hecho que México experimentará una recesión en 2025, una proyección impulsada principalmente por el clima comercial de incertidumbre y por las presiones arancelarias.

Esta falta de confianza ha provocado una caída de México en el Índice de Confianza en la Inversión Extranjera Directa (FDICI) 2025, elaborado por el Global Business Policy Council de Kearney. Este índice es uno de los principales indicadores a nivel global para evaluar cuán atractivo resulta un país para la captación de capitales.

Durante la presentación del índice, el socio de Kearney, Omar Troncoso Campuzano, señaló que México ocupa actualmente el último lugar del Top 25 de los países más atractivos para invertir, lo que lo coloca al límite, afectado por la desconfianza “en el mercado debido a las políticas de Donald Trump”.

Troncoso afirmó que, para los inversionistas, México está perdiendo competitividad como plataforma exportadora y, al mismo tiempo, como destino para la llegada de nuevas empresas.

“Si no me dejan exportar a Estados Unidos al ritmo que necesito, y sabemos que México está entrando en una recesión, tampoco me interesa invertir”, comentó el socio de Kearney.