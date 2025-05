Ebrard asegura que el asesinato de colaboradores de Brugada no frenará inversiones

Marcelo Ebrard en la inauguración de la Conferencia del Council of the Americas. Impulsando la competitividad de América del Norte. Foto: X: @m_ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como el de su asesor, José Muñoz, no debe interpretarse como una señal de debilidad institucional ni como un factor de riesgo para los empresarios, no alteran el atractivo del país como destino de inversión.

“No nos van a intimidar, ni menos a los inversionistas”, dijo el funcionario al ser cuestionado por medios sobre el impacto que este tipo de crímenes podría tener en la confianza empresarial.

Ebrard insistió en que la violencia no debe ser motivo para frenar el avance económico, y aseguró que el caso será esclarecido con apoyo de las autoridades federales.

“Estamos tristes por esa noticia. Pero esto se va a esclarecer. Ya lo dijo la jefa de Gobierno con el apoyo de las autoridades federales. Esto se va a esclarecer”, reiteró luego de presentar una inversión de Grupo Alpura por 10 mil millones de pesos.

Además, anticipó que, pese al clima de tensión, el gobierno está por anunciar nuevas inversiones para este jueves 22 de mayo.

Hay 441 proyectos de inversión que están frenados en México

Aunque desde el arranque de 2025, el gobierno federal ha insistido en que, gracias al llamado Plan México, el país ya cuenta con un portafolio de más de 2 mil proyectos de inversión, lo cierto es que 441 de ellos están detenidos, atorados en trámites, criterios pendientes y revisiones regulatorias.

Durante la conferencia Impulsando la competitividad de América del Norte, organizada por el Consejo de las Américas (COA) en Ciudad de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el gobierno ha sistematizado el seguimiento a las inversiones, tanto nacionales como internacionales, mediante un registro detallado que clasifica los proyectos según su grado de avance y los retos que enfrentan.

“De esos 2 mil proyectos registrados tenemos ya un semáforo que la presidenta ve cada semana, que es lo que está en verde, de acuerdo con los tiempos de cada proyecto. Lo que está en amarillo, que tienen alguna dificultad que nosotros tenemos que apoyar”, comentó el excanciller.

El sistema, que involucra a dependencias clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), permite saber con claridad cuántas inversiones están listas, cuáles requieren atención inmediata y cuáles están en pausa por obstáculos serios.

En este último grupo están los 441 proyectos catalogados en “rojo”, es decir, aquellos que enfrentan bloqueos por temas legales, medioambientales o administrativos.

“Sí, porque un proyecto puede tener ocho permisos o lo que sea, o problemas. Entonces, lo que estamos haciendo es resolver o concentrarnos en resolver esos temas. Eso es por lo que hace a cómo gestionas la inversión”, precisó Ebrard ante empresarios, inversionistas y funcionarios reunidos en el foro.

SAT, el punto de fricción

Más allá de los permisos y requisitos sectoriales, el titular de Economía reconoció que el SAT es uno de los principales factores de incertidumbre para las empresas en este momento en el que México quiere atraer inversiones.

“Siempre hay que tenerlos, porque el recaudador está viendo cómo le hace para tener más dinero y frecuentemente es un objetivo que nos puede crear problemas en términos de promoción de la inversión”, admitió Ebrard.