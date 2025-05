¿Cómo el impuesto del 3.5% podría afectar a las familias que reciben remesas?

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Cámara baja de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó durante la madrugada de este jueves un impuesto del 3.5% a las remesas que envían los migrantes desde aquel país, como parte del paquete de presupuesto que estará en vigor el próximo año.

Como lo establece la regulación federal de Estados Unidos, el paquete económico fue turnado al Senado, y los legisladores tienen hasta el 30 de septiembre para aprobarlo.

De acuerdo con el Banco de México, en 2024 el valor de los ingresos por remesas fue de 64 mil 745 millones de dólares, monto mayor al reportado en 2023 y que significó un incremento anual de 2.3 por ciento.

Además, durante el 2024, el 99.1% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, informó el banco central.

¿Cómo afectará el impuesto a las familias mexicanas que reciben remesas?

El impuesto aprobado por la Cámara baja estadunidense afectaría especialmente a los migrantes sin documentos y a las familias que enfrentan una situación de vulnerabilidad, de acuerdo con expertos.

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México explicó en entrevista con Imagen Radio, que la medida no afectaría a “todo el universo de mexicanos que envían remesas desde México”, sino únicamente aplicaría a los migrantes que no cuentan con documentos, ya que, de acuerdo con la iniciativa, el impuesto a las remesas no se aplicaría a ciudadanos y a los residentes se les rembolsaría.

“En Estados Unidos hay 12 y medio millones de personas que nacieron en México; cerca de 8 millones son ciudadanos o están documentados. Además, también envían remesas personas de segunda y hasta tercera generación (…) eso creo que limitaría el impacto”, explicó.

“Nosotros viendo encuestas y conociendo transacciones. De los que envían, creemos que dos terceras partes de los que envían son legales; una tercera parte son ilegales (migrantes sin documentos)”, agregó.

Además, Serrano enfatizó que las personas afectadas por la medida podrían encontrar alternativas para evitar los impuestos, por ejemplo “pedirle a algún familiar o amigo que sea ciudadano o residente que envié la remesa; o utilizar transferencias bancarias”.

El experto también apuntó a que “podrían florecer algunos canales informales”, aunque aclaró que eso “sería lo menos deseable”.

De acuerdo con el Banco de México y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en municipios con alta recepción de remesas, estos recursos representan hasta el 40% del gasto corriente familiar.

En esas regiones, el impuesto podría significar menores ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos, educación o vivienda.

Así mismo, algunas entidades podrían verse más afectadas que otras, como Michoacán, Guerrero y Chiapas, que dependen de estos flujos de dinero para más del 10% de su producción.

En la conferencia mañanera de este día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la reducción del impuesto a las remesas del 5% al 3.5 por ciento, y aseguró que su gobierno continuará trabajando para que desaparezca por completo.

“La tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5% al 3.5%; de todas maneras, vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México”, destacó.

La mandataria también recordó que la reducción no solo es importante para México, donde las remesas representan el 3.5% del producto interno bruto (PIB) de acuerdo con Banxico.