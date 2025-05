Reforma fiscal de Trump que incluye impuesto a remesas le pega al peso; se cotiza en 19.41 por dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la aprobación del proyecto fiscal de Donald Trump, el peso mexicano arrancó la jornada del 22 de mayo con una depreciación de 0.25%, cotizando alrededor de 19.41 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

De acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, persisten múltiples riesgos en torno al proyecto legislativo de Trump, conocido como The One, Big Beautiful Bill, una iniciativa que no sólo reconfigura el sistema tributario, sino que activa una batería de medidas controvertidas en materia migratoria y fiscal.

“Cabe destacar que, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes publicaron una versión revisada de la reforma fiscal para convencer al resto de los republicanos”, señaló Banco Base.

Entre los elementos más preocupantes del proyecto, destacan un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas al extranjero, una medida que afectaría directamente a millones de familias en América Latina, incluida México, así como inversiones en muros fronterizos y fondos destinados a fortalecer las deportaciones de personas indocumentadas.

“El proyecto de ley también incluye 12 mil millones de dólares para reembolsar a los estados los gastos que incurrieron para la seguridad fronteriza”, precisa el documento.

La reforma también contempla recortes acelerados a Medicaid, la eliminación de exenciones fiscales a energías limpias y un aumento al límite de deducción de impuestos estatales y locales, fijándolo en 40 mil dólares a partir de este año.

No obstante, esta cantidad se irá reduciendo progresivamente para quienes tengan ingresos anuales superiores a 500 mil dólares.

Banco Base expuso que, a pesar de las modificaciones, sigue sin estar claro si esta versión podrá avanzar en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría frágil. Y es que hay preocupación en los mercados financieros por el impacto fiscal que tendría esta reforma.

“De hecho, es el principal motivo por el cual la agencia Moody’s recortó la calificación crediticia de Estados Unidos el pasado viernes de Aaa a Aa1”, señala el análisis.

El paquete fiscal añadiría billones de dólares a la deuda estadounidense en los próximos años, lo que compromete su sostenibilidad.

Como consecuencia, la mayoría de las divisas pierden terreno frente al dólar estadounidense, que este miércoles se fortalecía 0.12% según el índice ponderado.

Inflación mexicana, otro frente de presión

Por si fuera poco, el panorama interno tampoco ayudó. Según Grupo Monex, el peso también enfrenta presiones derivadas de datos económicos nacionales.

En específico, la inflación de la primera quincena de mayo sorprendió al alza, al ubicarse en 4.22% a tasa anual, por encima de lo esperado por el consenso.

Se prevé que durante la sesión de hoy el tipo de cambio se mantenga oscilando entre 19.34 y 19.54 pesos por dólar.