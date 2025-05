EU mantiene bloqueo a ganado mexicano; anuncia inversión de 21 mdd para frenar gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de 21 millones de dólares para renovar una planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas, como parte de su ofensiva binacional para erradicar al gusano barrenador del ganado.

La medida viene acompañada de seguir las restricciones continuas a la importación de animales vivos desde México.

A través de un comunicado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que será esta dependencia la encargada de canalizar los recursos a México como parte de la cooperación técnica bilateral.

La operación fue notificada personalmente este lunes por la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke L. Rollins, a su homólogo mexicano, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.

La inversión tendrá como propósito duplicar la capacidad de producción de moscas estériles con las que se controla biológicamente la plaga.

Una vez que la planta entre en operaciones, se espera que pueda liberar entre 60 y 100 millones de moscas estériles adicionales por semana, las cuales serán desplegadas hacia el sur del país para empujar al GBG fuera del territorio mexicano.

“Dado el nivel de propagación geográfica de la plaga, esta capacidad adicional de producción será crucial para la respuesta de Estados Unidos”, subrayó el USDA en su nota oficial.

Con la nueva planta en Chiapas, el USDA busca duplicar la capacidad de aplicación de la técnica del insecto estéril.

También se informó que las restricciones actuales a las importaciones de animales vivos provenientes de México siguen vigentes y el USDA continuará evaluando la suspensión cada 30 días.

