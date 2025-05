La 4T gobierna estados donde no alcanza para la canasta alimenticia, revela análisis

Más de seis de cada diez personas en el país viven con ingresos que no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Está muy caro, hoy no compraremos esto”. Son palabras que se repiten con más fuerza entre los hogares mexicanos en este 2025. Y los datos lo confirman: durante el primer trimestre del año, el 64.3% de la población nacional no tuvo ingresos suficientes para adquirir la suma de las canastas alimentaria y no alimentaria.

Es decir, millones de personas tuvieron que elegir entre comer o atender su salud en el arranque de este año, solo por citar un ejemplo.

Todo esto ocurre mientras el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) está siendo desmantelado, en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha decidido mantener el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), la política contra la inflación heredada de su antecesor.

A partir de un análisis elaborado por la organización México, ¿cómo vamos? y de cifras del Inegi, se identificó una realidad cruda por el ingreso laboral per cápita con el costo conjunto de ambas canastas.

Pero al desagregar la información por entidades federativas, el panorama empeora.

En Chiapas, gobernada por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, el 85.3% de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir lo básico.

Le sigue Oaxaca, bajo el gobierno también de Morena con Salomón Jara Cruz, con un 81.2%, y Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, con 76.5%.

La situación no mejora en Tlaxcala, donde la morenista Lorena Cuéllar Cisneros gobierna con un 75.8% de su población en esta condición, ni en Veracruz, donde Rocío Nahle García —también de Morena— registra un 75.4%.

En Zacatecas, el gobernador morenista David Monreal Ávila mantiene a 75.3% de la población por debajo del umbral de la canasta básica total, mientras que en Puebla, con Alejandro Armenta Mier al frente —recién llegado también por Morena—, la cifra es de 74.6%.

En Morelos, con Margarita González Saravia Calderón como nueva mandataria estatal, la proporción alcanza 74.5%, y en Hidalgo, bajo Julio Menchaca Salazar, llega a 71.7%. Tabasco, con Javier May Rodríguez, cierra este bloque con un 71.2%.

En San Luis Potosí, donde gobierna “el Pollo”, Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el porcentaje es de 69.9%, apenas por debajo del 70%.

Le siguen Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla de Morena, y Guanajuato, ahora con Libia Dennise García Muñoz Ledo del PAN, ambos con 68.9%.

En el Estado de México, donde gobierna Delfina Gómez Álvarez de Morena, el nivel es de 68.4%, mientras que en Campeche, gobernado por Layda Sansores de Morena, se ubica en 65.5%.

Promedio nacional

El promedio nacional, de 64.3%, deja claro que más de seis de cada diez personas en el país viven con ingresos que no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Por debajo de este promedio se encuentra Durango, bajo el priista Esteban Villegas Villarreal, con 63.8%; Aguascalientes, gobernada por Teresa Jiménez Esquivel del PAN, con 61.7%; y Yucatán, con el morenista Joaquín Díaz Mena como nuevo gobernador, con 60.4%.

En Querétaro, estado gobernado por Mauricio Kuri González del PAN, la cifra es de 58.8%, mientras que en Tamaulipas, con Américo Villarreal Anaya de Morena, se sitúa en 58.5%. Sonora, bajo el mando de Alfonso Durazo Montaño también de Morena, presenta un nivel de 55.4%.

Coahuila, gobernado por el priista Manolo Jiménez Salinas, se encuentra en 54.5%, casi igual que Nayarit, con Miguel Ángel Navarro Quintero de Morena, que reporta 54.4%. Sinaloa, donde gobierna Rubén Rocha Moya de Morena, muestra un 53.1%, seguido de Jalisco —con Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano— con 51.9%.

La Ciudad de México, ahora en manos de Clara Brugada Molina de Morena, reporta un 51.4%, aunque tradicionalmente ha sido considerada una de las entidades con mejores indicadores de bienestar.

Ya en el tramo más bajo de la tabla aparecen Nuevo León, gobernado por Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano, con 50.1%; Quintana Roo, con Mara Lezama de Morena, con 49.6%; Colima, donde Indira Vizcaíno Silva de Morena, gobierna, con 49.1%; y Chihuahua, con Maru Campos Galván del PAN, con 47.5%.

El otro extremo, pero no tan bueno

En el extremo inferior, donde el ingreso es menos insuficiente, se encuentran Baja California, con Marina del Pilar Ávila Olmeda de Morena, que reporta un 43.1%; y Baja California Sur, gobernado por Víctor Manuel Castro Cosío de Morena, con 36.2%, el nivel más bajo del país.

La desaparición del Coneval, en este contexto, genera una preocupación mayor. Para México, ¿cómo vamos?, la salida del organismo implica un vacío serio en la generación de información clave para la política pública.

Lo mismo opina la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), que considera un error mantener la estrategia del Pacic, diseñada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y retomada por Sheinbaum.

Según un sondeo realizado entre el 12 y el 14 de mayo, entre comerciantes y clientes del canal tradicional, el 96% de los encuestados considera que el Pacic no representa un ahorro real.