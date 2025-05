Sheinbaum pide a los banqueros que otorguen más créditos a los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el ciclo de alzas en las tasas de interés de los últimos años ha golpeado el bolsillo de millones de mexicanos e incrementado las ganancias de los bancos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los banqueros que aumenten el acceso al crédito.

Durante su participación en la 88 Convención Bancaria, la presidenta reconoció que México enfrenta una barrera estructural que frena el crecimiento económico, la limitada inclusión financiera. Y es que no todas las personas ni todos los sectores productivos tienen posibilidades reales de obtener un crédito bancario.

“Tenemos un problema y es el acceso al crédito... Si nosotros nos comparamos con Japón, con Estados Unidos, con Corea, con Francia, con Chile para tener una economía similar, o con Brasil o con Alemania, Italia, Turquía, Perú, Colombia, el acceso al crédito de las y los mexicanos solamente alcanza el 33%”, afirmó la mandataria.

Esta cifra equivale a la proporción del crédito respecto al Producto Interno Bruto (PIB), al corte del cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con información del gobierno de México.

En contraste con otras economías, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, en Italia el financiamiento bancario representa el 64% del PIB, mientras que en Brasil alcanza el 72%; en otras palabras, mientras en estas naciones el crédito es una palanca común de desarrollo y bienestar, en México apenas comienza a echar raíces.

Pero el problema no se limita a la comparación internacional. México también ocupa el segundo lugar a nivel mundial con menor crédito total otorgado al sector no financiero, el segundo con menor financiamiento a empresas no financieras, el tercero con menor crédito a hogares y el doceavo en menor financiamiento al sector no privado.

Un acuerdo para cambiar el panorama

Como respuesta a este "rezago", el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un acuerdo para fortalecer el acceso al financiamiento, especialmente en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 95% de las unidades económicas del país y generan cerca del 70% del empleo formal.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, detalló que el objetivo es que al menos el 30% de estas empresas cuenten con un crédito bancario para el año 2030. Esta meta está contemplada dentro del llamado “Plan México”, la hoja de ruta económica de la administración actual.

“Con el apoyo y colaboración del sector bancario, lograremos cumplir los objetivos del Plan México y avanzar hacia una economía más dinámica”, afirmó Amador ante banqueros, empresarios y funcionarios.

Además del acceso al crédito, el acuerdo contempla medidas concretas como el impulso a la educación financiera, la simplificación de trámites regulatorios y la implementación efectiva de esquemas de garantías respaldadas por la banca de desarrollo.