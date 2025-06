Pemex adeuda 7 mil millones de pesos a constructores: CMIC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se estima que la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el sector de la construcción asciende ya a 7 mil millones de pesos, una cifra nunca antes vista, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jalid.

En conferencia de prensa, explicó que en lo que va de 2025 aumentó de forma acelerada el número de empresas constructoras que se han acercado al organismo para denunciar adeudos pendientes por parte de Pemex.

Pemex confirma que despedirá a personal de confianza; no tocará a sindicalizados

Esta dinámica, dijo, ha alcanzado una magnitud “inédita”, pues a diferencia de años anteriores, ahora los montos en juego comprometen la viabilidad financiera de las compañías.

Para dimensionar el problema, detalló que, al inicio del año, la CMIC tenía reportes documentados —con facturas y evidencia oficial— por mil millones de pesos. Sin embargo, al corte de junio, esa cifra se ha triplicado hasta alcanzar los 3 mil millones de pesos.

Pero eso es sólo una parte del panorama. Tomando en cuenta que muchas constructoras no han emitido facturas por temor a represalias o a ser excluidas de futuras contrataciones, el estimado total, basado en testimonios y denuncias verbales, se eleva hasta los 7 mil millones de pesos.

“Hay muchas empresas que no quieren dar su información porque están en una dinámica en donde quieren ser contratadas de nuevo, pero hay deuda que todavía no está registrada, porque no está, por decirlo así, facturada y que esto nos lleva aproximadamente, a 7 mil millones de pesos”, explicó a Proceso el empresario.