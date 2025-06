Ebrard califica de “injusto” el 50% de arancel al acero; exportaciones ya cayeron a la mitad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Injusto, ineficaz e insostenible”, así calificó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el incremento arancelario del 50% impuesto por el gobierno de Estados Unidos a las importaciones de acero.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario evidenció que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos atraviesan un momento poco prometedor bajo la presidencia de Donald Trump.

Ebrard expuso que esta medida, en caso de continuar, tendrá consecuencias económicas significativas tanto para México como para Estados Unidos.

Y es que el acero es un insumo clave en sectores estratégicos como la industria automotriz, la construcción, la metalmecánica y la electrónica.

Por ello, un arancel de esta magnitud afectaría la competitividad regional y encarecería los costos de producción en diversas cadenas de valor que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos.

“Yo no veo quién gane de esto, porque un arancel de 50% es altísimo (...) Lo veo injusto para México, porque con México tienen superávit, Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit”, comentó.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, el presidente Donald Trump ya firmó la orden ejecutiva que formaliza el incremento arancelario, lo que podría provocar una caída de hasta 4% en las exportaciones mexicanas de estos productos durante 2025.

La cifra toma mayor peso porque en 2024 México exportó 16 mil millones de dólares en acero, aluminio y sus manufacturas, de los cuales el 81.73% se destinó al mercado estadounidense.

Caída en las exportaciones de acero

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) puntualizó que el superávit comercial de México con Estados Unidos en productos terminados de acero asciende a 4 mil millones de dólares.

Aunado a ello, informó que las exportaciones de este tipo de bienes registraron una caída de 50% durante los meses de abril y mayo, reflejando ya el impacto negativo de las tensiones.

México pedirá exclusión

Frente a este panorama, Ebrard adelantó que México solicitará formalmente su exclusión de estas medidas.

La petición se presentará el próximo viernes 6 de junio, con argumentos que buscarán replicar el caso de Reino Unido, país que logró quedar exento tras negociaciones diplomáticas.

“Entonces, injusto, insostenible, y presentaremos el viernes nuestros argumentos para que México sea excluido de esas medidas”, dijo el secretario de Economía.