Trump impone aranceles de 30% a México por no frenar a los cárteles y el fentanilo

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció la imposición de una tarifa de aranceles del 30% a las importaciones mexicanas a partir del 1 de agosto, porque considera insuficiente a la cooperación de México en el combate al narcotráfico.

En una carta que envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estadunidense le informa de su decisión unilateral en temas de aranceles, machacándole sus razones para tomar las medidas comerciales en contra de los intereses mexicanos.

“Pese a nuestra fuerte relación, usted recordará que Estados Unidos impuso tarifas a México para que enfrentara a nuestra crisis con el fentanilo, la cual es causada, en parte, por el fracaso de México para parar a los cárteles que son la gente más despreciable que ha pisado la tierra”, se lee en la misiva de Trump a Sheinbaum.

El mandatario reconoce que el gobierno mexicano le ha estado ayudado a mejorar la seguridad en la frontera.

“PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México todavía no ha podido detener a los cárteles que está tratando de transformar a todo Norteamérica en un patio de juegos para el narcotráfico y no puedo permitir que ocurra. Comenzando el 1 de agosto de 2025, impondré a México una tarifa del 30% a sus productos que envía a Estados Unidos, separada de todas las tarifas sectoriales”, informó Trump a Sheinbaum.

La imposición arancelaria ocurrió horas después de que una delegación de funcionarios mexicanos encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con sus contrapartes del gabinete de Trump para abordar temas de cooperación y comercio.

El anuncio de la imposición de tarifas arancelarias del 30% a las exportaciones mexicanas, que se agregan a las que ya les impuso a otros sectores de la producción del país, expone a un presidente de Estados Unidos insatisfecho con la relación bilateral.

Aun cuando Trump recula constantemente en sus decisiones arancelarias, el nuevo impuesto del 30% a las exportaciones mexicanas tiene el potencial de ser devastador para la economía del país.

En la carta que Trump le mandó a la presidenta de México, le hace una advertencia sobre si decide tomar represalias por las tarifas del 30%.

“Si por cualquier razón usted decide aumentar sus tarifas (a las importaciones estadunidenses), entonces, cualquier número tarifario que usted elija para aumentar será agregado al cargo que les haremos del 30%”, concluye Trump en la misiva.