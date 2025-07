México busca atraer a empresas chinas pese a la presión de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras Donald Trump insiste en frenar la triangulación de productos asiáticos vía México, el gobierno mexicano reiteró su apertura para recibir a empresas chinas y que establezcan operaciones cerca del mercado estadounidense.

Al respecto, Carlos Giménez, cónsul de Promoción Comercial del Consulado General de México en Guangzhou, señaló que existe una estrategia para fortalecer la llegada de capitales chinos al país.

“México es el socio ideal para empresas chinas que buscan instalarse cerca de EU. Nuestra posición geográfica, talento calificado e infraestructura lo hacen un destino estratégico para manufactura de alto valor”, dijo en el seminario Electronic Manufacturing in Mexico, Your Best Partner in North America, celebrado en Nanshan, Shenzhen.

En el mismo sentido se pronunció César Fragozo, vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, quien llamó a dejar atrás la incertidumbre internacional y pasar a acciones concretas que den certeza a los inversionistas.

“En tiempos de incertidumbre y de redefinición de la globalización, la relación México–China no puede quedarse en el discurso. Debe convertirse en acción concreta, basada en confianza, inversión y proyectos compartidos”, subrayó.

Shenzhen reconoce el peso estratégico de México

El propio gobierno chino también señaló su interés de invertir en México.

Yan Haobo, director general del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) en Shenzhen, sostuvo que México ha ganado terreno como socio comercial confiable para el desarrollo de nuevos corredores industriales.

“Shenzhen valora profundamente la relación con México y con la Cámara, y esperamos que este tipo de encuentros se traduzcan en cooperación concreta entre empresas”, dijo.

Nuevo Laredo busca posicionarse como punto de entrada clave

En esta estrategia de atracción de capital chino, los gobiernos estatales y municipales también están tomando posiciones.

Lorena Cavazos, secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo, presentó ante empresarios y funcionarios chinos el potencial logístico e industrial de este municipio fronterizo.

“Nuestro municipio ofrece una plataforma logística robusta y preparada para recibir inversiones tecnológicas e industriales con visión global”, dijo.

Durante su intervención, Cavazos detalló que la ciudad cuenta con servicios especializados en manufactura avanzada, logística integrada, parques industriales, esquemas de inversión público-privada y servicios de localización estratégica para relocalización de operaciones, lo que la convierte en un destino competitivo para las empresas que buscan aprovechar el nearshoring sin perder conexión con los mercados asiáticos.