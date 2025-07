EU renegociará T-MEC en 2026; buscará que autos se hagan en Ohio y no en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmó que la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se llevará a cabo en 2026.

En entrevista concedida al programa Face the Nation with Margaret Brennan, el funcionario aseguró que el tratado sigue vigente y que el presidente Donald Trump tiene claro el valor de la integración regional, así como la importancia de los empleos que dependen de ella.

“El presidente absolutamente va a renegociar el T-MEC, pero eso será dentro de un año”, afirmó Lutnick.

De acuerdo con el secretario de Comercio, el objetivo de Trump al renegociar el tratado no es desmantelar el acuerdo, sino fortalecer la economía estadunidense.

Esto implica realizar ajustes significativos, especialmente en el sector automotriz, con el propósito de que “los autos se fabriquen en Michigan u Ohio” en lugar de México o Canadá.

“Tiene todo el sentido que el presidente lo haga. Quiere proteger empleos estadounidenses. No quiere que los autos se fabriquen en Canadá o México cuando pueden hacerse en Michigan u Ohio. Es mejor para los trabajadores estadounidenses”, recalcó.

Lutnick explicó que, en esta nueva etapa, lo más relevante para la administración será garantizar que aumente la tasa de contratación y que los empleos sean mejor remunerados.

Subrayó que la política comercial de Trump está centrada en el empleo como eje de su propuesta económica.

En otro momento de la entrevista, Lutnick minimizó los señalamientos sobre los posibles efectos negativos de la política arancelaria de Trump para los socios comerciales del T-MEC, al asegurar que el tratado ya permite una entrada libre de aranceles para la mayoría de los bienes originarios de la región.

“No, eso es una tontería. Tenemos un plan llamado T-MEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Prácticamente el 75% de todos los bienes provenientes de México y Canadá ya entran sin aranceles”, afirmó.

