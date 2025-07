Sheinbaum celebra ajuste del FMI sobre expectativa de crecimiento para México de sólo 0.2%

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Aunque la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crecimiento de la economía mexicana es apenas del 0.2 por ciento, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la modificación de la expectativa que indicaba una contracción del -0.3 por ciento.

“También Inegi publica, a ver si, sí, es 1.3% anual y un crecimiento en el último mes, trimestre y el FMI ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a caer -0.3 creo que decían y desde aquí dijimos se están equivocando, la economía de México está fuerte está sólida”.

De acuerdo con la subdirectora de investigación económica del FMI, Petya Koeva, con una expansión de sólo 0.2% para este 2025 y una previsión de 1.4% para el siguiente año, se espera “un estancamiento en la actividad económica” en el país.

Sheinbaum admitió que “por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero y particularmente en México por la integración económica que tenemos en Estados Unidos, pero el plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año”.

Por esa razón consideró que es positivo, “pasa de menos a más, a algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no, no le va a ir mal porque nuestro modelo funciona, ya se demostró durante seis años y lo estamos demostrando ahora”.

La Secretaría de Hacienda presentó una gráfica sobre la economía en México, que muestra el PIB en billones de pesos en 2025 y recordó que del primer al segundo trimestre se esperaba que creciera 0.4% y ahora está en 0.7%.

“Recuerden además que el crecimiento del PIB es una forma de medir la economía, pero no debe ser la única porque el crecimiento de la economía no necesariamente refleja buenos salarios, bienestar de la gente, disminución de desigualdades y en México ha habido reducción de la pobreza, ha habido reducción de las desigualdades y hay más bienestar del pueblo de México”.

Expuso que con los resultados que en ese momento esperaba sobre la encuesta del Inegi, que sería informada esta mañana, “pensamos que va a ir bien porque aumentaron, la última encuesta ingreso-gasto fue en 2022 y de ahí los resultados de Coneval es que había bajado en más de 5 millones de personas y Banco Mundial hizo una revisión y dijo 11 millones de personas las que salieron de la pobreza en México, con el resultado de 2022. Ahora viene la encuesta y preguntan cuánto ingreso, de dónde vino, es de salario, es de apoyos familiares, programas de bienestar, cuanto gastó en qué gastó (...) Después vendrá la evaluación de la pobreza basada en esa encuesta”.